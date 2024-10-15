Çin'de “ortak refah” projesi: Ultra zenginlerin denizaşırı yatırımlarına vergi!
Çin, ultra zenginlerin denizaşırı yatırımlarını vergilendirme hamlesiyle gelir kaynaklarını artırmayı ve servet dağılımını dengelemeyi hedefliyor. Bu vergi hamlesi, yüzde 20 oranına varan kesintilerle büyük gelir sahiplerini etkiliyor.
Çin, zengin vatandaşlarının denizaşırı yatırımlarından elde ettikleri kazançlara yönelik uzun süredir uygulanmayan bir vergiyi devreye soktu. Büyük şehirlerdeki varlıklı kişilere öz değerlendirme yapmaları söylenirken, geçmişten kalan borçlarını da kapsayan toplantılar gerçekleştirildi.
Arazi satışları yavaşlarken gelir kaynaklarını genişletme çabası, aynı zamanda Başkan Xi Jinping’in "ortak refah" politikasıyla uyumlu. Kaynaklara göre, yatırım kazançlarına yüzde 20’ye varan vergiler uygulanmaya başlandı ve gecikmiş ödemeler için cezalarla karşılaşılması mümkün.