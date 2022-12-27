Çin'de sanayi şirketlerinin kârı düştü

Çin'de sanayi şirketlerinin kârları, ocak-kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 3,6 düştü.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,9 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam kârları, 11 ayda 7,7 trilyon yuan (yaklaşık 1,1 trilyon dolar) oldu.

Sanayi kuruluşlarının toplam gelirleri yüzde 6,7, giderleri yüzde 10,3 artarken, kârları 2021 sonuna göre yüzde 3,6 azaldı.

41 sanayi kolunun 20'sinde kâr artışları kaydedilirken, 21'inde ise kârlılık düştü.

Sanayi kuruluşlarının kârları, ilk çeyrekte yüzde 8,5 artarken, ikinci çeyrekte yüzde 1 ve üçüncü çeyrekte yüzde 2,3 gerilemişti.