Çin'de sorunlu krediler yüzde 88 arttı

Çin bankalarının sorunlu kredilerini varlığa dayalı menkul kıymetler olarak tasfiyesi, ülkenin gayrimenkul devlerinin görünür kıldığı borç krizinin son yansıması olarak öne çıkıyor. Bloomberg'in haberine göre söz konusu kıymetlerin ihracı ilk 10 ayda yıllık %88 artışla 33,8 milyar yuana (4,6 milyar dolar) yükseldi. Bu ihraçların çoğunluğunun kamu bankaları ve iştirakleri tarafından gerçekleştirildiği görüldü. 4,6 milyar dolarlık tutar verilerin takip edildiği 2016 yılından bu yana en yüksek tutar olarak dikkat çekti.

Bu kıymetlerin ihracında yaşanan artış, deflasyonist bir döngü ve zayıf tüketici talebiyle mücadele eden Çin'de bu yıl genel olarak batık kredilerdeki hızlı büyümeyle paralellik gösteriyor. Ayrıca, Çinli regülatörlerin 2022'nin sonlarında daha fazla bankayı takipteki kredileri defterlerinden silmeye zorlayan politika değişikliği de bu gelişmede önemli rol oynuyor. Bankaların büyük ölçüde batık mortgage kredilerinden oluşan bu kıymetleri pazarlamasının gayrimenkulde devam eden kriz dolayısıyla bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

China Merchants Securities Co. analisti Liao Zhiming konuya ilişkin değerlendirmesinde "Bankalar sorunlu varlıklarını elden çıkarma baskısı altında. Bu kapsamda menkul kıymetleştirme etkili araçlardan biri" ifadelerini kullandı. Zhiming, artan batık krediler nedeniyle bankaların hâlâ daha fazla tahvil ihraç etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.