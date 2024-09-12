Çin’deki ABD'li işletmelerin geleceğe yönelik iyimserliği rekor seviyede düştü

Çin'deki ABD'li işletmelerin beş yıllık iş görünümlerine dair iyimserlik, bugüne kadarki en düşük seviyeye geriledi. Şanghay Amerikan Ticaret Odası (AmCham Shanghai) tarafından yayımlanan yeni rapor, ABD'li firmaların yalnızca yüzde 47'sinin Çin'deki beş yıllık iş görünümüne ilişkin olumlu beklentiler taşıdığını ortaya koydu. Bu oran, geçen yıla göre 5 puan düşüş anlamına geliyor ve 1999'dan bu yana kaydedilen en düşük iyimserlik seviyesi oldu.

Rapor, siyasi gerilimler, Çin’in ekonomik büyümesindeki yavaşlama ve artan iç rekabetin ABD'li işletmelerin güvenini ciddi şekilde sarstığını gösteriyor. Amerikan Ticaret Odası Başkanı Allan Gabor, iç talep ve deflasyon gibi ekonomik etmenlerin yanı sıra jeopolitik endişelerin de iş planlarını şekillendirmede önemli rol oynadığını belirtti.

AmCham raporu, ABD başkanlık seçimleri öncesinde, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili belirsizliklerin, Çin’de faaliyet gösteren birçok Amerikan şirketi için en büyük zorluk olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 66'sı, bu jeopolitik gerilimleri en büyük engel olarak nitelendirirken, yüzde 70'i Çin'in ekonomik büyümesini yavaşlatan bir faktör olarak görüyor.

Olumlu bir gelişme olarak, Çin'deki düzenleyici ortamın şeffaf olduğuna inanan işletmelerin oranı geçen yıla göre hafif bir artış göstererek yüzde 35'e yükseldi. Ancak yerel şirketlere yönelik kayırmacılık yapıldığını düşünen işletmelerin oranı da yüzde 60'a çıktı.

ABD’li firmaların yüzde 40'ı, Çin'e yaptıkları yatırımları Güneydoğu Asya ve Hindistan gibi pazarlara yönlendirme eğiliminde olduklarını belirtti. Bu eğilim, son yıllarda artan jeopolitik gerilimlerin yanı sıra Çin'in ekonomik görünümündeki belirsizliklerin de etkisini yansıtıyor.