Çin'deki olumlu hava demir cevherine yaradı

Çin'in borç içindeki gayrimenkul sektöründe gittikçe derinleşen krizi kontrole almak için konut alımına yönelik kısıtlamaları gevşetmek dahil çeşitli canlandırma politikalarını artırması bekleniyor.

Singapur emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ekim teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı seans başında ton başına 116.10 dolarla 3 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak yüzde 0.4 artışla ton başına 114.40 dolara yükseldi.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı seans başında ton başına 865.50 yuanla zirveye çıkmasının ardından yüzde 0.1 artışla ton başına 844.50 yuandan (116.20 dolar) kapandı.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 0.4, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 0.2 yükseldi. Paslanmaz çelik ise yüzde 0.3 arttı. Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 5.1, kok vadeli fiyatları yüzde 2.7 yükseldi.