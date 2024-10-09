Çin'den, AB'ye ihraç edeceği elektrikli araçlar için 'asgari satış' teklifi

Avrupa Komisyonu, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara ek gümrük vergisini onayladı. Araçların satış fiyatını artıracak ek gümrük vergilerinin iptalini isteyen Çin, ithal elektrikli araçların asgari 30 bin euro fiyattan satılmasını istedi. Ancak Avrupa Komisyonu bu teklifi de reddetti.

Çin'de satılan elektrikli araçların ortalama fiyatı ise 32 bin euro. Ancak BYD'nin Seagull modeli gibi bazı modeller 10 bin euronun altında satılıyor. AB'de ise ortalama elektrikli araç fiyatı 66 bin euro. 20 bin euro fiyatla satılacak araçların ise ancak gelecek yıldan itibaren pazara gireceği tahmin ediliyor.

Müzakereler devam edecek

Reuters'ın edindiği bilgiye göre Avrupa Komisyonu müzakereleri devam ettirmek istiyor ve araç üreticisi ile model bazında asgari satış fiyatı önerilerine açık. Asgari satış fiyatının belirlenmesinde aracın büyüklüğü ve menzili de düşünülecek.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre asgari satış fiyatı 35 bin veya 40 bin euro olarak belirlenebilir.