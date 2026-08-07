Çin'den altın hamlesi: Rezervlere yaklaşık 20 ton daha eklendi

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Çin Merkez Bankası (PBOC), temmuz ayında altın rezervlerini artırmayı sürdürerek küresel piyasalarda dikkat çeken bir adım attı. Banka, rezervlerine yaklaşık 20 ton altın ekleyerek Ekim 2023'ten bu yana en yüksek aylık alımı gerçekleştirdi.

Resmi verilere göre, Çin'in altın rezervleri haziran sonunda 75,44 milyon ons seviyesindeyken temmuz sonunda 76,08 milyon onsa yükseldi. Böylece PBOC'nin altın alımları 21'inci ardışık aya ulaşırken, temmuz ayındaki 640 bin onsluk artış son 22 ayın en güçlü aylık yükselişi olarak kayıtlara geçti.

Altın alımları her ay hızlandı

Çin Merkez Bankası'nın altın alım temposu son aylarda belirgin şekilde arttı. Mart ayında 160 bin ons, haziranda 480 bin ons altın alan banka, temmuz ayında bu rakamı 640 bin onsa çıkararak alım hızını üst üste artırmış oldu.

Söz konusu artış, Çin'in rezerv çeşitlendirme stratejisini sürdürdüğüne yönelik değerlendirmeleri de güçlendirdi.

Rezervlerin değeri 306 milyar doları aştı

Altın rezervlerinin piyasa değeri de fiyatlardaki yükselişin etkisiyle artış gösterdi. Haziran sonunda 303,72 milyar dolar olan rezervlerin değeri, temmuz sonunda 306,35 milyar dolara ulaştı.

Temmuz ayında altının ons fiyatı yüzde 0,84 yükselerek dört aylık düşüş serisini sonlandırırken, şubat ayından bu yana en güçlü aylık performansını sergiledi.

Piyasalarda bu yükselişte, ABD'de enflasyonun beklentilerden düşük gelmesi ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından yatırımcıların Fed'in ilave faiz artışlarına ilişkin beklentilerini azaltması etkili oldu.

Spot altının ons fiyatı ise son işlemlerde 4.310 doların üzerinde işlem görüyor.