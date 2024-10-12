Çin'den ekonomiyi canlandırma adımları: Yeni borçlanma politikasını duyurdu

Çin, ekonomik durgunluğun üstesinden gelmek ve zayıflayan emlak sektörüne destek olmak için yerel yönetimlerin borçlanma kapasitelerini artıracağını duyurdu. Çin Maliye Bakanı Lan Foan, bu adımın son yıllarda yerel yönetimlerin gizli borçlarını çözmek için alınan en cesur önlem olduğunu belirtti. Ancak Lan, planlanan teşvik paketiyle ilgili kesin rakamlar vermedi.

Yerel yönetimlerin borçlanma kotasının "nispeten büyük" bir miktarda artırılacağını ve bu artışın borç baskısını hafifletmede önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Lan, borç kotasının yasa koyucuların onayına sunulacağını ifade etti. Ayrıca, yerel yönetim özel amaçlı tahvillerin altyapı projelerinde kullanılacağını ve emlak piyasasına vergi politikalarıyla destek verileceğini belirtti.

Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min, özel amaçlı tahvillerin, uygun fiyatlı konutlar inşa eden emlak geliştiricilerinin elindeki satılmamış evlerin alınmasında kullanılacağını açıkladı. Bunun yanı sıra, atıl durumda bulunan arazi parsellerinin de geri alınabileceğini ekledi.

Açıklamaların ardından, Çin’in en büyük devlet bankalarının çekirdek sermaye tabanlarını güçlendirmek amacıyla özel hazine tahvillerinin çıkarılacağı da duyuruldu. Bu tahvillerin, ekonomiyi canlandırmak için önemli bir araç olacağı öngörülüyor.

Geçtiğimiz ay Çin Merkez Bankası (PBoC), gayrimenkul piyasasını desteklemek için mevcut ve yeni ipotek kredilerinin faiz oranlarını düşürmüştü. Çin bankaları, hükümet talimatıyla mevcut ipotek borçluları için faiz oranlarını da yaklaşık 30 baz puan düşürdü. Ancak bu hamlenin bankaların karlılıklarını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Maliye Bakanlığı ayrıca, tüketimi artırmak amacıyla Çinli öğrenciler için burs sayısının iki katına çıkarılacağını ve sübvansiyonlu öğrenci kredilerinin artırılacağını açıkladı.