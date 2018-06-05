Çin'den sonra Tayvanlı heyet de Türk kirazı için geliyor

05 Haziran 2018

Yaklaşık 8 yıllık çalışmanın ardından geçen yaz ilk kez Çin piyasasına gönderilen Türk kirazının Tayvan pazarında da yer bulması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, gelecek hafta Tayvan'dan bir heyetin geleceğini bildirerek, "Üretim alanlarında, tesislerde incelemelerde bulunacak. Biz kimyasal fumigasyon ya da soğuk zincirden hangisini tercih edersek Tayvan tarafını buna ikna konusunda bir girişimde bulunacağız. Onlara bu durumu anlatacağız. Ardından Çin'den heyet kiraz ihracatıyla ilgili görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek. Eğer her iki türlü uygulamayı da Tayvan hükümeti kabul ederse, Çin ile de geçen yılki protokolü yenilediğimiz takdirde Uzak Doğu pazarından Çin ve Tayvan, Türk kirazı için inanılmaz bir pazar oluşturacak" dedi.

Yazgan, gelecek heyetin Türk kirazına bakışının pozitif olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tayvan'da kırmızı meyveye inanılmaz bir beğeni var. Kiraz, özel hediye paketleri olarak hazırlanıyor. İnsanlar bir yere giderken kirazı hediye olarak götürdüğünde karşı aileyi onurlandırma ürünü olarak sunuyor. Bu işi tüketime döktüğünüzde hem fiyat hem tüketim miktarı olarak, Türk ihracatı için çok önemli bir değer oluşturacağını düşünüyoruz. Çin'e bir ürün gönderebiliyorsak Tayvan'a göndermemiz açısından herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü aynı prosedür, yol ve lojistikle gönderme şansımız olabilecek."

Kaynak: AA