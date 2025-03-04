Çin'den Trump'a jet hızında misilleme: Ticaret savaşı kızıştı! 10 Mart'ta devreye girecek

Çin Maliye Bakanlığı, 10 Mart itibarıyla belirli ABD ürünlerine yüzde 10 ila yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika ve Kanada’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirmesi ve Çin’den yapılan ithalat üzerindeki tarifeleri yüzde 20’ye çıkarması sonrası geldi.

Çin’in misillemesi, iki ülke arasındaki ekonomik gerilimi daha da tırmandırırken, analistler Pekin’in bu sefer önceki ticaret savaşlarından daha hızlı yanıt verdiğini vurguladı.

Trivium China tarım analisti Even Pay, "Çin’in misilleme kararı sürpriz değil, ancak bu kez çok daha hızlı bir karşılık verdiler" dedi.

Soya fasulyesi piyasasında büyük etki beklenmiyor

Çin’in aldığı kararın tarım sektörüne etkileri merak konusu olurken, Şanghay merkezli JCI analisti Rosa Wang, soya fasulyesi ithalatında kısa vadede büyük bir değişim beklenmediğini ifade etti.

Wang, "Güney Amerika’daki hasat devam ettiği için Çin’in ABD’den soya fasulyesi ithalatı zaten azalmış durumda. ABD’nin Çin’in toplam soya ithalatındaki payı yüzde 17’ye kadar düştü" dedi.

ABD’nin su ürünleri ihracatı zora girecek

Ancak Çin’in vergi artışlarından en fazla etkilenecek sektörlerden biri su ürünleri olacak. Wang, tilapia balığı gibi ABD’ye ihraç edilen su ürünlerinin ağır darbe alacağını belirtti.

"Yeni ek vergilerle birlikte ABD’ye ihraç edilen tilapia üzerindeki toplam gümrük vergisi yüzde 45’e çıkacak. Bu, ABD pazarına ihracatı neredeyse imkansız hale getirecek." dedi.

Çin'in ek vergi listesinde başka hangi ürünlerin yer aldığı henüz netleşmese de, küresel ticaret savaşlarının tekrar kızıştığına dair işaretler giderek güçleniyor.