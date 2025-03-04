Trump yüzde 25'lik 'komşu tarifeleri'ni resmen ilan etti! Kanada’dan misilleme, Meksika’dan temkinli yanıt

ABD, Kanada ve Meksika ile ticari gerilimi tırmandıracak bir adım attı. ABD Başkanı Donald Trump’ın 3 Mart’ta yaptığı açıklamayla Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını ilan etmesi, iki komşu ülkeyi farklı stratejilere yöneltti.

Kanada misilleme yaptı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bu hamlenin haksız olduğunu belirterek, bugünden itibaren Kanada'nın da ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Trodeau konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Amerikan gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesi halinde Kanada da bugünden itibaren geçerli olmak üzere buna yüzde 25 gümrük vergisiyle karşılık verecek.”

Trudeau, ABD tarifeleri kaldırılmadığı sürece Kanada’nın kendi gümrük vergilerini yürürlükte tutacağını ve ek önlemler için eyaletler ve bölgelerle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Meksika: Sükunetle bekleyeceğiz

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise ABD’nin Meksika’dan ithalata yüzde 25 vergi getirme kararına karşı daha temkinli bir yaklaşım sergiledi.

Sheinbaum, “Sükunet ve sabırla bekleyeceğiz. Belirsizlik yaratmayalım” diyerek, ABD’nin bu kararı nasıl uygulayacağını görmeden harekete geçmeyeceklerini belirtti. Sheinbaum şu ifadeleri kullandı:

“Bu ABD hükümetinin alacağı bir karardır ve bu çok önemli. Ilımlı, sakin ve sabırlı olmamız gerekiyor. A planı, B planı, C planı ve D planımız var, kimse endişe etmesin.”

Meksika’nın fentanil ve uyuşturucu örgütleriyle mücadelesine de değinen Sheinbaum, bu süreçte ABD ile güvenlik ve ticaret konularında olumlu gelişmeler yaşandığını ifade etti.

ABD’nin tarifeleri devreye almasıyla birlikte Kuzey Amerika’da ticari dengeler değişirken, Kanada ve Meksika’nın farklı tutumları dikkat çekiyor. Kanada sert bir misilleme politikası izlerken, Meksika diplomatik ve temkinli bir strateji yürütmeyi tercih ediyor.