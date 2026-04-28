Demir cevheri Çin alımlara onay verince değer kaybetti

Çin'in Dalian Emtia Borsası üzerinde işlem gören eylül ayına ait sözleşme, yüzde 1,33 değer kaybederek ton başına 777 yuan seviyesine indi. Singapur Borsası üzerinde mayıs ayı demir cevheri gösterge kontratı da yüzde 0,82 oranında düşerek 106 dolara geriledi.

Demir cevheri piyasasında yeni tedarik adımları

Çin Maden Kaynakları Grubu tarafından alınan bu kargo alım onayı, BHP şirketinin devlet destekli alıcıyla aylardır süren anlaşmazlığını çözmesinin ardından geldi. Şirket söz konusu pürüzleri gidererek sözleşme görüşmelerini geçen hafta tamamlamıştı.

Bloomberg verilerine göre, Fortescue şirketi de Çin ile kendi ham madde tedarik anlaşmasını sonuçlandırmaya oldukça yaklaşıyor. Bu gelişmeler Asya bölgesindeki çelik üretim malzemelerinin akışını normalleştiriyor.

İran üretimindeki kesintiler ve ihracat kararı

Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biri olan İran, tesislerin hedef alınması nedeniyle dış ticareti durdurdu. Devlet medyası yassı ve sac çelik ürünlerinin yurt dışına satışının 30 Mayıs tarihine kadar yasaklandığını duyurdu.

Etemad gazetesi, pazar günü yayınladığı haberinde ülkenin yıllık çelik üretim kapasitesinin 10 milyon tonluk kısmının yaşanan hasarlar nedeniyle devre dışı kaldığını bildirmişti. Bu miktar ülkenin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 30'una denk geliyor.

Diğer çelik malzemelerinde düşüş ve genel görünüm

Dalian Emtia Borsası üzerinde listelenen diğer üretim malzemelerinde de fiyat düşüşleri kaydedildi. Koklaşabilir kömür vadeli işlemleri yüzde 1,37 oranında gerilerken, kok kömürü sözleşmeleri yüzde 2,46 oranında değer kaybetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası tarafındaki inşaat demiri ve sıcak haddelenmiş rulo kontratları günü kayıpla tamamlarken paslanmaz çelik yüzde 1,53 oranında yükseldi. Demir cevheri ve çelik fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, arz zinciri krizlerinin yılın geri kalanında da emtia piyasalarındaki genel fiyatlandırma eğilimini belirleyen en temel unsur olacağını kanıtlıyor.