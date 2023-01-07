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Çin'in döviz rezervleri arttı

Çin'in döviz rezerv varlıklarının 2022 yılının sonunda 3,12 trilyon dolara ulaştığı bildirildi.

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Çin Devlet Döviz Takas İdaresi'nden yapılan açıklamada, döviz rezervlerinin aralık ayında önceki aya göre yüzde 0,33 artışla 3,12 trilyon dolara çıktığı belirtildi.

Artışın döviz takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimden etkilendiğinin vurgulandığı açıklamada, büyük ekonomilerin para politikası tercihleri ve beklentilerinin, küresel makroekonomik verilerin ve ABD dolar endeksindeki düşüşün aralıkta küresel mali varlıkların değerini düşürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Çin ekonomisinin güçlü temellerinin sağladığı direnç sayesinde, uzun vadeli ekonomik büyümeyle birlikte döviz rezervlerinin istikrarını korumasının beklendiğine de dikkat çekildi.

Çin'in döviz rezervleri 2021 yılı sonunda 3,25 trilyon dolar olarak belirlenmişti.

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