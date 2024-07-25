Çinli elektrikli araç girişimleri araştırma için Tesla'dan daha fazla harcama yapıyor

CNBC'nin dört otomobil üreticisinin ilk çeyrek kazançlarına ilişkin analizine göre, ABD'de listelenen Çinli elektrikli otomobil şirketleri, satışlara oranla Tesla'dan daha fazla araştırma harcaması yapıyor. Bu, dünyanın en büyüğü olan Çin'in kıyasıya otomobil pazarında hayatta kalmak için bir strateji.

UBS otomobil analisti Paul Gong CNBC'ye verdiği demeçte, hem bataryalı hem de hibrit motorlu otomobilleri içeren yeni enerji araçlarının hızla büyüyerek satışların yüzde 40'ından fazlasına ulaştığını ve birçok Çinli otomobil üreticisinin, gelirlerinin yüzdesi olarak Ar-Ge'ye küresel emsalleri kadar veya daha fazla harcama yaptığını, bunun da yıllar öncesine göre önemli bir artış olduğunu söyledi.

ABD'de listelenen dört Çinli elektrikli otomobil şirketi arasında Nio, yılın ilk üç ayında gelirinin yaklaşık yüzde 29'unu araştırma ve geliştirmeye harcayarak ilk sırada yer aldı. Bu oran Tesla'nın ilk çeyrekteki yüzde 5,4 ve ikinci çeyrekteki yüzde 4,2'lik oranlarından çok daha yüksek.