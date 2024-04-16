Cirolardaki yıllık artış enflasyonu geçti
Şubat ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin ciroları yıllık yüzde 85 yükselerek resmi enflasyonu geride bıraktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 85,1 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında şubatta yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 77,3 yükselirken, inşaat ciro endeksi yüzde 104 arttı. Ticaret ciro endeksi yüzde 83,7; hizmet ciro endeksi yüzde 103,8 yükseldi.
Aylık cirolarda yüzde 6,3 artış
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi şubatta aylık yüzde 6,3 arttı. Şubatta sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,6, inşaat ciro endeksi yüzde 8, ticaret ciro endeksi yüzde 5,7, hizmet ciro endeksi yüzde 9,6 arttı.
TÜİK, şubat ayındaki yıllık enflasyonu 67,07 olarak açıklarken, aylık artış yüzde 4,53 olarak kayda geçmişti.