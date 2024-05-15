Citi Bank'da üst düzey ayrılık
Citi Bank'ın yeniden yapılandırılmasının uygulanmasından sorumlu yöneticisi görevinden ayrıldı.
ABD merkezli Citi Bank'ın kapsamlı yeniden yapılandırma planının uygulanmasından sorumlu üst düzey yöneticisi Titi Cole, görevinden ayrıldı.
Reuters'ta yer alan habere göre, Titi Cole'un ayrılığı, CEO Jane Fraser'ın Eylül ayında açıkladığı yeniden yapılanmanın temelini tamamladığını söylemesinden bir ay sonra gerçekleşti.
Haberde, binlerce kişinin işten çıkarılmasından sorumlu olan Cole'un yerine, İngiltere merkezli PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) ABD başkanı Tim Ryan'ın Citigroup'a katıldığı belirtildi.