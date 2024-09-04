Citi'den 2025 için petrol fiyatı tahmini
Citi analistleri, brent petrol fiyatının 2025 yılında varil başına 60 dolara düşeceğini öngördü.
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Petrol fiyatlarında son günlerde aşağı yönlü seyir görülüyor.
Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar seviyesine gerileyerek son 16 ayın en düşüğünü gördü.
Citi analistleri petrol fiyatlarının 2025 yılında varil başına 60 dolara düşeceğini tahmin ediyor.
Citi yayınladığı yatırımcı notunda, "Brent için 0-3 aylık tahminimiz 82 dolar/varil. Fiyatların dördüncü çeyrekte ve 2025'te daha düşük olmasını ve 60 dolar/varil seviyesine yerleşmesini bekliyoruz" dedi.