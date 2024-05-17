Coca-Cola İçecek, Özbekistan'daki 4'üncü fabrikasını açtı

Törene, Semerkant Bölge Valisi Erkinjon Turdimov, Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Türkiye'nin Özbekistan Büyükelçisi Olgan Bekar, Amerika Birleşik Devletleri Özbekistan Büyükelçisi Jonathan Henick, The Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) James Quincey, yerel yönetim temsilcileri, iş ortakları ve basın mensupları katıldı.

1 milyar tüketiciye hizmet götürüyoruz

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, 20 ülkede, 100 bin çalışanla 1 milyar tüketiciye hizmet götürdüklerini kaydetti. Özilhan, "Yeni Özbekistan'ın parlak geleceğine olan sarsılmaz inancımızı ülkedeki yatırımımızın üçüncü yılında, dördüncü fabrikamızı açarak teyit etmiş bulunuyoruz. Anadolu Grubu'nun son 10 yılda 7 milyar dolara ulaşan yatırımları içinde, İpek Yolu'nun en kıymetli noktalarından Semerkant'ın yeri bizim için çok ayrı." açıklamasında bulundu.

Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır da kısa zamanda Özbekistan'daki iş hacimlerinin ikiye katlanarak CCI ülkeleri arasında en hızlı büyüyen uluslararası operasyonlarından biri olduğunu aktardı. Başarır, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz Semerkant fabrikamıza yapacağımız 112 milyon dolarlık yatırımla birlikte şirketin ülkedeki yatırımı 500 milyon dolara ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımlar Özbekistan'ın potansiyeline olan inancı artırıyor

CCI CEO'su Karim Yahi de, Coca-Cola Sistemi'ndeki her bir doğrudan işin, ekonomide 46 iş olarak çarpan etkisine sahip olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Özbekistan’da mevcutta 1600 kişiye istihdam sağlıyoruz. Semerkant fabrikamızla birlikte doğrudan ve dolaylı olarak 300 kişilik ek istihdam yaratacağız. CCI, Özbekistan ekonomisine katkıda bulunduğu her bir dolar için 8 çarpan etkisi yaratıyor. Bu yatırımlar üretim kapasitemizdeki genişlemeyi ifade etmenin dışında, Özbekistan'ın potansiyeline olan inancımızın da simgesi."