Coca-Cola İçecek, Pakistan iştirakinde hissesini artırdı

Coca-Cola İçecek, The Coca-Cola Beverages Pakistan Limited’daki (CCBPL) Coca-Cola Company iştirakinin sahip olduğu hisseleri iştiraki aracılığıyla satın almak üzere sözleşme imzaladığını duyurdu.

Açıklamaya göre Coca-Cola İçecek iştiraki CCI International Holland, söz konusu şirketteki yüzde 49,67 Atlantic Industries hissesini almak için 300 milyon dolar ödeyecek.

İşlemin tamamlanması ile Coca-Cola İçecek’in CCBPL’daki doğrudan ve dolaylı sahipliği yüzde 99,34 olacak.

Anlaşmanın, devlet ve diğer ilgili kurumların onayının alınması sonrasında 2023’ün ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.