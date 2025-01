Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? Aranan şartlar ve belgeler (e-devlet başvurusu mümkün mü?)

Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Aile Yılı kapsamında 150 bin TL'lik Evlilik Kredisi'nin yanı sıra ailelere doğum ve çocuk yardımı da yapılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından gözler çocuk yardımının nasıl alınacağına, başvuru süreçlerine ve kriterlerine çevrildi.

Çocuk yardımı nedir, çocuk yardımı kaç lira?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni sisteme göre devlet belirli şartları taşıyan ailelere her ay çocuk yardımı verecek. İlk çocuk için doğum yardımı 5 bin lira olurken, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, ikinci çocuk ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira destek verilecek.

Çocuk yardımı için aranan şartlar neler?

Çocuk yardımının alınması için gerekli bazı şartlar dün açıklandı. Buna göre çocuk yardımı için gerkeli şartlar şunlar:

* Canlı doğum gerçekleşmiş olmalı

* Çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydı yapılmış olmalı

* Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi doldurulmalı

Çocuk yardımı başvurusu nereye yapılır?

Çocuk yardımı başvurusu için bazı kurumlar belirlendi. Çocuk yardımı başvurusunun nereye yapılabileceği dün duyuruldu. Yardım başvurusu için belirkenen kurumlar şöyle:

* Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezlerine şahsen, iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla başvuru yapılabilir.

* Kamu kurumlarında çalışanlar (hizmet alımıyla çalışanlar dahil) kendi kurumlarına başvurmalıdır.

* Yurtdışında yaşayanlar, başvurularını Büyükelçilikler ve Konsolosluklar üzerinden yapabilir.

* Yurtdışında yaşayan ancak Türkiye’de bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurabilir.

Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? (e-devlet başvurusu)

Çocuk yardımına başvurmak isteyen ailelerin nasıl sisteme başvurabileceği de açıklandı. Çocuk yardımı başvurusu çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydının ilgili nüfus müdürlüğünde tamamlanmasının ardından yapılabiliyor.

Başvuru için 'Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi' eksiksiz şekilde doldurulup imzalanmalı. Başvuru dilekçesi şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo aracılığıyla teslim edilebilir. Başvurular için e-devlet sistemi kullanılmayacak.