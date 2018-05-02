Commerzbank: Dolar/TL paritesinde trend değişmedi

02 Mayıs 2018

Commerzbank bugün yayınladığı döviz piyasaları günlük bülteninde Türk Lirası için de değerlendirmelerde bulundu.

İTO perakende fiyat endeksinin dün açıklandığına ve Nisan ayında İstanbul'da fipyatların bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttığına işaret eden Commerzbank, yarın TÜİK'in açıklayacağı rakamların enflasyonda yükselişe işaret etmesi halinde TCMB'nin 75 baz puan faiz artırımı ile yükselen reel faizin yeniden aşağı geleceğine dikkat çekti.

"Tüm göstergelere baktığımızda, turist rakamları biraz pozitif, ancak cari işlemler dengesi ve enflasyon cephesinde endişe verici trendler devam ediyor" değerlendirmesini yapan Commerzbank, "dolar/TL ılımlı şekilde yukarı gidiyor ve faiz artırımı bu trendi değiştirmiş görünmüyor" dedi.