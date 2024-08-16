Commerzbank'tan altın fiyatı tahmini

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesi sonrası dün açıklanan perakende satış verileri de tüketici harcamalarının güçlü kaldığını ortaya koydu. Altının ons fiyatı, yükseliş eğiliminde hareket ederek 2 bin 455 dolardan işlem görüyor.

Son gelişmeler altın fiyat tahminlerinde revize getirdi. Commerzbank 2024 sonu için ons altın fiyatı tahminini 2 bin 500 dolara yükseltti. Commerzbank, altın fiyatının, 2025 ortasında kadar 2 bin 600 dolar/ons seviyesine yükselmesini bekliyor.

Analistler, güçlü gelen perakende satışlar ile işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığının 50 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimalinin önüne geçtiğini aktardı.

Verilerin ardından ABD ekonomisindeki resesyon korkularının hafiflediğini bildiren analistler, bu durumun risk iştahını artırdığını kaydetti.