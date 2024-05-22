Commerzbank'tan gümüş ve altın fiyatı tahmini

Commerzbank bugün yayınladığı raporda gümüş ve altın fiyatları için tahminlerini güncelledi. Banka gümüş için 2024 ve 2025 sonuna yönelik tahminlerini yükseltti. 2024 sonu için ons gümüş fiyatı tahminini 29 dolar seviyesinden 30 dolar seviyesine çıkaran Commerzbank, 31 dolar olan 2025 sonu beklentisini de 32 dolar olarak güncelledi.

Commerzbank, ons altın fiyatının ise 2024'ün ikinci yarısında 2300 dolar seviyesine gerileyeceğini öngördü.

Spot gümüş, şu sıralarda uluslararası piyasalarda düne göre yüzde 0,97 kayıpla 31,67 dolardan; altın ise, yüzde 0,2 kayıpla 2415 dolar seviyesinden işlem görüyor.