COVID 19'un vurduğu Çin’de alüminyum ithalatı azaldı

Gümrük Genel İdaresi’nden alınan verilere göre, ülke geçen ay primer metal ve işlenmemiş, alaşımlı alüminyum dahil olmak üzere 255.744 ton ithal etti. Bu yıl endüstriyel kullanıcılar üzerindeki güç kısıtlamalarının hafifletilmesiyle, Çin’deki haddehane tesisleri üretimlerini artırdı.

En son Kasım üretim sayısı, art arda dokuzuncu artışla 3.41 milyon tona yükseldi. Yılın ilk 11 ayında dünyanın en büyük alüminyum üreticisi, 2021’in aynı dönemine göre %3,9 artışla 36,77 milyon ton üretim gerçekleştirdi.