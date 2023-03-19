Credit Suisse İsviçre bankacılık devi UBS'ye devredildi

Yetkililer, İsviçre'nin en büyük iki bankasını biraraya getirerek küresel finansta genişleyen güven krizini kontrol altına almayı amaçlayan bir anlaşma yapılacağını bildirdi.

İsviçre'nin bankacılık düzenleme kurumu FINMA, devralma işlemini onayladığını açıkladı.

167 yıllık bir banka olan Credit Suisse, geçen hafta ABD'nin Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'ın çöküşüyle ortaya çıkan piyasa kargaşasına kapılan en büyük isim oldu. İsviçre bankası geçen hafta 54 milyar dolarlık Merkez Bankası fonuna başvurmak zorunda kaldı.

İsviçre Merkez Bankası'ndan açıklama

İsviçre Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Credit Suisse'in UBS tarafından devralınmasıyla birlikte, bu istisnai durumda finansal istikrarı güvence altına almak ve İsviçre ekonomisini korumak için bir çözüm bulunmuştur" denildi.

Yetkililer, yarın mali piyasalar yeniden açılmadan önce dünyanın en büyük varlık yöneticileri arasında yer alan Credit Suisse'i kurtarmak için çabalıyordu.

Başarısızlığı tüm finansal sisteme yayılabilir

Credit Suisse, küresel sistem için önemli görülen 30 bankadan biri olarak görülüyor ve başarısızlığı tüm finansal sisteme yayılabilir.

Financial Times gazetesi, UBS’in Credit Suisse’i 2 milyar dolara satın almayı kabul ettiğini bildirmişti.

Daha güçlü destek sinyalleriyle devreye girmesi isteniyor

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki üst düzey yöneticinin, Reuters haber ajanına verdiği bilgiye göre, Avrupa'daki en az iki büyük banka, bölgedeki bankacılık sektöründe yayılması muhtemel kriz senaryolarını inceliyor ve ABD Merkez Bankası (FED) ile Avrupa Merkez Bankası'nın daha güçlü destek sinyalleriyle devreye girmesini istiyor.

Olası dava masraflarını karşılayacaktı

İlgili Haberler Credit Suisse'e 54 Milyar Dolarlık YardımGörüşmeler hakkında bilgi sahibi olan bir kişi daha önce Reuters'a yaptığı açıklamada UBS'in, rakibini satın alma olasılığı kapsamında İsviçre hükümetinden 6 milyar dolar istediğini söylemişti. Söz konusu teminat, Credit Suisse'in bazı bölümlerinin tasfiye maliyetini ve olası dava masraflarını karşılayacaktı.

10 bin kişi işten çıkarılabilir

Daha önce bir başka kaynak da, görüşmelerin önemli engellerle karşılaştığını ve iki bankanın birleşmesi halinde 10 bin kişinin işten çıkarılması gerekebileceğini söylemişti. İsviçre Banka Çalışanları Birliği bugün, istihdam riskiyle başa çıkmak için derhal bir görev gücü oluşturulması çağrısında bulundu. Credit Suisse hisseleri geçen hafta değerinin dörtte birini kaybetti.

ABD'li ve Avrupalı yetkililer memnuniyetle karşıladı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in kriz yaşayan Credit Suisse'i satın almasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen ve Powell'ın ortak açıklaması paylaşıldı.

Memnuniyetle karşılıyoruz

Açıklamada, "İsviçre makamlarının bugün finansal istikrarı desteklemek için yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD bankacılık sisteminin sermaye ve likidite pozisyonlarının güçlü ve ABD'nin finansal sisteminin dayanıklı olduğu vurgulanan açıklamada, uygulamalarını desteklemek için uluslararası muhataplarla yakın temas halinde olunduğu kaydedildi.

"Finansal istikrarın sağlanması için önemli"

ECB Başkanı Lagarde tarafından yapılan açıklamada da "İsviçre makamlarının hızlı eylemini ve aldığı kararları memnuniyetle karşılıyorum. Bunlar, düzenli piyasa koşullarının yeniden tesis edilmesi ve finansal istikrarın sağlanması için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Avro bölgesi bankacılık sektörünün, güçlü sermaye ve likidite pozisyonlarıyla dirençli olduğunu belirten Lagarde, her durumda politika araç setlerinin, gerektiğinde Avro Bölgesi finansal sistemine likidite desteği sağlamak ve para politikasının sorunsuz aktarımını korumak için tam donanıma sahip olduğunu ifade etti.

İngiltere Merkez Bankasından açıklama

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankasından (BoE) yapılan açıklamada ise "Finansal istikrarı desteklemek için bugün İsviçre makamları tarafından açıklanan kapsamlı eylemleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifade kullanıldı.

Bugün yapılan açıklamaların hazırlıkları boyunca uluslararası yetkililerle yakın temas halinde olunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu eylemlerin uygulanmasını desteklemeye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, "İngiliz bankacılık sisteminin iyi sermayelendirilmiş, finanse edilmiş, güvenli ve sağlam olmaya devam ettiği" vurgulandı.

UBS, Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, kriz yaşayan Credit Suisse'i satın alacağını açıklamıştı.

Açıklamada, satın alma görüşmelerinin İsviçre Maliye Bakanlığı, İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) ve İsviçre Merkez Bankası (SNB) tarafından başlatıldığına işaret edilerek, satın almayı İsviçre resmi kurumlarının desteklediği kaydedilmişti.

Önemli miktarda likidite yardımı sağlanacak

Credit Suisse hissedarlarının sahip oldukları her 22,48 hisse karşılığında 1 UBS hissesi alacağı belirtilen açıklamada, bunun hisse başına 0,76 İsviçre frangı olduğu ve toplam alım bedelinin 3 milyar İsviçre frangı (3,23 milyar dolar) olacağı belirtilmişti.

SNB'nin konuyla ilgili açıklamasında, UBS'nin Credit Suisse'i satın almasını desteklemek için önemli miktarda likidite yardımı sağlanacağı aktarılmıştı.

Avrupa'da Credit Suisse paniği

ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki 167 yıllık Credit Suisse'in en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatında hızla düşüş yaşanmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.

Credit Suisse'in SNB'den 50 milyar İsviçre frangı (54 milyar dolar) borçlanacağını açıklaması da piyasadaki paniği gidermemişti.