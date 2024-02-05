Çukurovalı genç girişimciler yatırımcılarla buluştu

Ziya İPEK

Genç Girişimci Destek Programı Girişimci-Yatırımcı Buluşması Toplantısı genç girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirdi. Teknoloji tabanlı iş fikirlerini teşvik eden, girişimcilerin minimum uygulanabilir ürünlerini oluşturmaları ve şirket kurmalarını sağlayan program kapsamında; finansal destek almaya hak kazanan girişimciler, hızlandırma programına katılarak mentorluk desteği aldı ve nihai ürünlerini ortaya çıkardı.

Girişimcilerden 3’ü dijital oyun, 2’si makine verimliliği, 2’si tarım ve hayvancılık teknolojileri, 1’i yapay zekâ, 1’i makine üretimi, 1 araç simülasyonu ve 1’i de sanal gerçeklik alanında çalışma yürüttü. Girişimciler için etkinliğe 15 girişim sermaye fonu ve birçok yatırımcı iştirak etti.

Girişimciliği desteklemek gençlere iş imkanı sağlar

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran açılışta yaptığı konuşmada, girişimciliği teşvik etmek ve gençlerin iş fikirlerini hayata geçirme imkânı sunmak için hazırladıkları Genç Girişimci Destek Programı’na 280 civarında başvuru alındığını, kuluçka programı ile başladıkları çalışmalar sonucu 11 girişimciye finansal destek verdiklerini söyledi.

Bu çalışmaların bölgedeki girişimcilik ekosistemini güçlendireceğine dikkat çeken Duran, ayrıca gençlere alternatif iş imkânları sağlayacağına dikkat çekti. Duran, “Bu programın sonu, ama bizim için aslında bir başlangıç. Uzun yıllardır çalıştırdığımız ekosistemdeki altyapıları ve paydaşları desteklediğimiz bu süreci mali destek programıyla ve entegre bir programla ilk defa destekliyoruz.

Ve bundan sonra da aynı şekilde yıllar boyunca benzer destek programlarını yürütmek istiyoruz.” dedi. Duran, proje süreci içinde tüm girişimlerin nihai ürünlerini ürettiklerini, bir girişimcinin 60 milyon lira firma değerlemesiyle yatırım aldığını, iki girişimcinin Las Vegas CES Fuarı ve Qatar web Summit fuarlarına seçildiklerini, bir girişimcinin ise ilk ürün satışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

“İşsizliğin önüne geçilmesinin yolu girişimcilikten geçiyor”

Günümüzde ekonomik büyümenin en önemli iki yapı taşının girişimcilik ve inovasyon olduğuna dikkat çeken Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, girişimcilerin risk alan, yapılmayanı yapmaya çalışan öncü kimseler olduğunu kaydetti. Günümüz rekabet ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli değiştirmeleri ve yenilemeleri gerektiğine vurgu yapan Kıvanç, “Girişimcilik ve yenilik ülke refahımız için olmazsa olmazımızdır.

Girişimcilik ve yeni girişimciler, tüm dünya ülkelerinde ekonomilerin gelişmesi ve işsizliğin önüne geçilmesi konularında çıkış yolu olarak görülmektedir” dedi. Ülkemizde her yıl 1 milyon civarında istihdam ihtiyacının oluştuğunu anımsatan Kıvanç, Türkiye ekonomisi açısından yeni girişimlerle yaratılacak üretim ve istihdam artışının büyük önem taşıdığını bildirdi. Kıvanç, “Sevindirici gelişme ise ülkemizde de girişimciliğin ekonomi üzerindeki etkisinin kavranmış olmasıdır.

Girişimcilerin önlerindeki engellerin kaldırılması ve girişimci sayısının artması için gerek devlet gerek özel sektör çalışmaları giderek artmaktadır. Bu konuda Kalkınma Ajanlarımız, TÜBİTAK, KOSGEB ve bunun gibi birçok devlet kuruluşumuzun önemli destekleri vardır” diye konuştu.

“2023, girişimcilik ekosistemi için zor geçti”

Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği Kurucu Başkanı Nuri Murat Avcı ise girişimcilerin Kalkınma Ajansları ile TÜBİTAK ve çeşitli devlet destekleri ile can suyuna ihtiyaçları olduğunu, bu desteklerin büyük önem taşıdığını bildirdi. 2023 yılının girişimcilik ekosistemi için bütün dünyada oldukça zor geçtiğini ve start-uplara son 5 yılın en düşük yatırımlarının yapıldığını anımsatan Avcı, küresel birleşme ve satın alma sürecinin de son 10 yılın en düşük rakamlarına gerilediğine dikkat çekti.

2023 yılı itibarı ile 702 milyon dolarlık bir yatırımın 325 girişime yapıldığına vurgu yapan Avcı, yabancıların bu yatırımlardan sadece 31’ine yatırım yaptığını anımsatarak, “Avrupa'da finansman yıllık bazda yüzde 39 düştü. Bütün dünya bu halde. Düşen rakamlara rağmen Avrupa'da girişimcilik yatırımları işlem sayısında 5’inci sıradayız. Ve kendi bölgemizde Orta Doğu'da birinci sıradayız" şeklinde konuştu.