“Cumhurbaşkanı bir defa 7 yıllığına seçilsin”

Buna göre çalışmada, 84 madde içeriği ve 9 başlıkta yapılan değişiklikler yer alırken, cumhurbaşkanlarının bir dönem ve 7 yıl için seçilebilmesini öneriliyor. Seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi öngörülen çalışmada, milletvekili genel seçimlerinde geçerli oyların yüzde 1’ini alan partilere devletin mali yardımda bulunması ve bu yardımın dörtte birinin partiler arasında eşit olarak dağıtılması önerisi yer alıyor.

Tanıtım toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 28 Şubat tarihli mutabakat metinlerini temel alan Anayasa değişikliği önerisini kamuoyunun takdirine sunduklarını belirterek, “Yasama, yürütme, yargı, temel hak ve özgürlükler, kamu yönetimi başlıkları altında belirlediğimiz ilkeleri 84 madde içeriği ve 9 başlıkta yaptığımız değişiklikle anayasal güvenceye kavuşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Seçim barajı yüzde 3 olacak

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da “Meclisinin temsil gücünü artırabilmek amacıyla seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz. Siyasi partiler hakkındaki yaptırım hükümlerini Avrupa Konseyi standartları ışığında değiştirecek, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasi parti hürriyetini güçlendireceğiz” dedi.

Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel ise hazırladıkları anayasa değişikliği önerisi ile şeffaf, denetlenebilir ve hesap veren bir yürütmeyi, yönetimde istikrar ile bütünlüğü yeniden inşa etmeye gayret ettiklerine dikkati çekerek, “Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlarının bir dönem ve 7 yıl için seçilebilmesini öneriyoruz, seçilen Cumhurbaşkanı’nın varsa partisi ile ilişiğinin kesilmesini teklif ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı da önerilerinin, yargı mensuplarına bireysel bağımsızlıklarını, yargı kuruluşlarına da kurumsal bağımsızlıklarını sağlayan yenilikler içerdiğini söyledi.

Anayasa, demokratik Türkiye’nin inşası için

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise güçlü, kalkınmış ve demokratik Türkiye’nin inşası için hazırladıkları anayasa değişikliği çalışmasında, temel hak ve hürriyetlerin güvenceye kavuşturulması için bazı öneriler hazırladıklarını bildirdi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ise “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni”nde yer verdikleri diğer başlıkların ise “Kamu Yönetimi” ve “Siyasi Etik” olduğunu hatırlattı.