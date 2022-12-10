Cumhurbaşkanı Erdoğan, 224 projenin resmi açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen, Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Samsunluları Cemal Safi'nin "Doğduğum Samsun" şiiriyle selamlayan Erdoğan, en son eylül ayında Teknofest için geldiği Samsun'a birkaç aylık ayrılığa rağmen hasret kaldıklarını söyledi. Bugün hem hasret gidermek hem de tamamlanan yatırımların resmi açılışını yapmak üzere Samsun'da olduklarını belirten Erdoğan, meydanda ihtişamlı bir kalabalık olduğunu, aldığı resmi rakama göre katılımın 100 bin kişiye ulaştığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından meydana gelirken yol boyunca Samsunlularla el ele, gönül gönüle olduklarını ifade etti.

Eğitimde yatırım tutarı 817 milyon lirayı bulan anaokulundan liseye her kademede 799 derslik, 9 atölye ve 400 kişilik pansiyondan oluşan 66 ayrı projeyi burada bugün resmen hizmete açacaklarını belirten Erdoğan, 19 Mayıs Üniversitesinin mühendislik fakültesi ek binası ile sağlık uygulama ve araştırma merkezi yoğun bakım ünitesinin de aralarında yer aldığı 213 milyon liralık yatırımların resmi açılışını da bugün yapacaklarını söyledi.

Samsun Üniversitesinin Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere 60 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Ballıca Kampüsü'ndeki 6 ayrı projesi ile Vezirköprü 150 yataklı devlet hastanesi ve 20 üniteli diş merkezinin, 25'er yataklı Salıpazarı, 19 Mayıs, Kavak devlet hastanelerinin, çeşitli ilçelerdeki sağlık merkezlerini de bugün açacaklarını aktaran Erdoğan, "Durmak yok. Bugün bir başka önemli adım, Asarcık-Kavak yolunun tamamlanan 25 kilometrelik kesimini ve Havza tarihi Kurtköprüsü yolunu hizmete sunuyoruz. Nasıl? Laf değil icraat, icraat" diye konuştu.

"5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin resmi açılışını yapıyoruz"

Çeşitli kurumların hizmet binalarını, organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımlarını, enerji yatırımlarını, çiftçilere verilen hibe desteklerini, restorasyonları, yurt binalarını da hizmete açacaklarını belirten Erdoğan, söyle devam etti:

"Büyükşehir belediyemizin feribottan elektrikli otobüs sistemine, akıllı trafik güvenliği projesinden araç filosunu güçlendirmeye, altyapı yatırımlarından sosyal hizmet birimlerine kadar geniş bir alanda tutarı 2 milyar 742 milyon lirayı bulan 50 ayrı yatırımının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Gençler, aynı şekilde ilçe belediyelerimizin çok sayıda yatırımının açılışını da buradan yapıyoruz. Böylece bugün toplam yatırım bedeli ne biliyor musunuz? 5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin resmi açılışını yaparak Samsun'un büyümesi, gelişmesi, kalkınması yolunda yeni bir adımı daha atıyoruz. Burası Samsun. Burası istiklalimizin, istikbalimizin adımının atıldığı yer."

Açılışı yapılan eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yatırımların şehre kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Erdoğan, Samsun'a yaptıkları yatırımların bunlardan ibaret olmadığını dile getirdi.

Samsunlu sanatçı Orhan Gencebay'ın rahatsızlığı nedeniyle programa katılamadığını belirten Erdoğan, "Mevsim Bahar Olunca" şarkısının sözlerini okudu.

"Son 20 yılda 56 milyar lira tutarında kamu yatırımı"

Samsun'a bugüne kadar yaptıkları yatırımları da anlatan Erdoğan, son 20 yılda şehre güncel rakamla 56 milyar lira tutarında kamu yatırımı yapıldığını bildirdi. Eğitimde 5 bin 686 yeni derslik inşa edildiğini, ikinci devlet üniversitesi olarak Samsun Üniversitesini şehre kazandırdıklarını, 12 bin 767 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını, toplam 102 spor tesisini Samsun'a kazandırdıklarını aktaran Erdoğan, sosyal yardımlarda Samsunlu ihtiyaç sahiplerine toplam yaklaşık 6 milyar lira tutarında kaynakla destek olduklarını söyledi.

Sağlıkta toplamda 2 bin 93 yataklı 21 hastane dahil şehre 42 sağlık tesisi yaptıklarını da aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"900 yataklı Samsun Şehir Hastanemizle birlikte 5 sağlık tesisimizin yapımına devam ediyoruz. Çevre ve şehircilikte, TOKİ eliyle Samsun'da 11 bin 264 konut projesini hayata geçirdik. Samsun'da İlk Evim Projesi kapsamında 4 bin 450 konut daha inşa edecek, 5 bin altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsa verecek, İlk İşyerim Kampanyası'yla da 100 yeni iş yeri yapacağız. Şehrimiz için 3'ünü hizmete aldığımız 6 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Ulaştırmada, 120 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu nereye çıkardık, 312 kilometreye ulaştırdık. Yapımı süren Ladik-Taşova yolunu, Samsun Bafra arası ile Samsun çevre yolundaki çalışmaları 2023 yılında tamamlıyoruz. Gelemen Lojistik Merkezi'ni işletmeye aldık. Samsun-Sivas arasındaki demiryolunun modernizasyonunu yaparak yaklaşık, buraya dikkat, 9 saat süren yolu 5,5 saate indirdik."