Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. EYT'lilerle ilgili çalışmanın yakında tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT yıl sonuna kadar gündemimizden çıkacak." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırsatçılar, günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delemeye çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır, namussuzlardır." uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

Enerji ve ulaştırma başta olmak üzere zirve gayet başarılı geçti, Türkmenistan'ın sahip olduğu doğalgaz projeleri zirve gündeminde yer aldı. Açılış töreninde ülkemizin enerji alanında geldiği yeri anlatma imkanı bulduk. Mardin'e 17 Aralık'ta düzenlediğimiz ziyarette farklı kesimlerle bir araya geldik. Değerle yüzyılı buluşmasında insanlarımızı karşı karsıya getirmeye çalışmaların başarılı olmayacağını tüm dünyaya ilan ettik. Salı günü savunma sanayi projelerindeki son durum ve iş programlarını gözden geçirdik. Türkiye artık sadece kendisi için üreten bir ülke olmanın ötesine geçmiştir. İnşallah önümüzdeki yıl bu konunum daha da güçlendireceğiz.

Perşembe günü milyonlarca çalışanımızı ilgilendiren 2023 asgari ücretini açıkladık. 2002'de net asgari ücret 84 liraydı. 2020 yılında 2825 liraya çıkardı. Kurda ve enflasyonda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak yıl içindeki gelişmeler temmuz ayında 5.500 lira seviyesine çıkarmaya yönelttik. Net asgari ücret yıl başına göre 2 kat artmış oldu. Kişi başına verdiğimiz devlet katkısını da çıkarttık.. 8507 liralık asgari ücretin 250 lirası devlet tarafından ödenecektir.

Tek haneli enflasyon hedefi

Amacımız 2024'te ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır.

Ülkemizin tüm potansiyalini sonuna kadar kullanıyoruz. Bu arada girdi maliyetlerin üstünde artış yapan fırsatçılarlar mücadelemize devam edeceğiz."