Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta iş dünyasıyla buluştu: Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, temaslarının ikinci gününde New York'ta Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle Türkevi'nde bir araya geldi.

Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Birleşmiş Milletler 81’inci Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğumuz New York şehrinde Türk-Amerikan iş dünyasının değerli temsilcileriyle Türkevimizde bir araya geldik.

Sanayiden finansa, enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan savunmaya kadar birçok konu ve sektörü değerlendirme fırsatı bulduğumuz buluşmaya katkıları için Amerikan Ticaret Odasına, iş konseylerimize ve DEİK’e teşekkür ediyorum.

Diplomatik ilişkilerimizin 100’üncü yılına yaklaştığı bugünlerde ABD ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum.