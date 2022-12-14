Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmen gazı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi kapsamında düzenlenen heyetler arası görüşmede yaptığı konuşmasına, katılımcıları şahsı ve milleti adına selamlayarak başladı.

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi vesilesiyle Hazar'ın her iki yakasındaki değerli kardeşleriyle bir araya geldikleri Avaza Liderler Zirvesi'nde bugün çok farklı, anlamlı bir güne hep birlikte şahitlik etiklerini aktaran Erdoğan, "Serdar Berdimuhamedov kardeşim başta olmak üzere tüm Türkmen doğanlarıma samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, Türkmenistan'ın 12 Aralık Tarafsızlık Bayramı'nı canıgönülden tebrik ederek, "12 Aralık aynı zamanda Azerbaycan'ın umum milli lideri Haydar Aliyev'in 19. vefat yıl dönümü. Bu vesileyle merhum Aliyev'i de buradan tekrar rahmetle anıyor ruhu şad, mekanı inşallah cennet olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Zirvenin, ülkeler, bölge ve tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Kardeşlik bağlarımızla güçlenen ilişkilerimizin sahip olduğumuz stratejik avantajlar temelinde daha da pekişeceğine yürekten inanıyorum. Hedefimiz küresel ve bölgesel dinamiklerle birlikte gelişen yeni imkanları insanlarımızın refahı ile bölgemizin istikrarı doğrultusunda değerlendirmektir. Doğanlar olarak el ele verdiğimiz, dayanışma içinde hareket ettiğimiz her konuda Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağımız muhakkaktır. Karabağ'ın yaklaşık 30 yıllık işgaline son veren vatan muharebesi bunun en son örneğidir."

"Önce ateşkesi ardından da bölgemizde kalıcı barışı sağlamayı ümit ediyoruz"

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın da bu bakımdan son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl teşkilatımıza gözlemci üye olarak katılan Türkmenistan'ın tam üyelik sürecinin en kısa sürede tamamlanması bizlere büyük güç katacaktır. Kadirli Doğanım Sayın Gurbangulu Berdimuhamedov'un, teşkilatımızın Aksakallılar konseyine katılması ufkumuzu genişletmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Semerkant Zirvesi'nde gözlemci olarak kabul edilmesi de birlik ve beraberliğimizi perçinlemiştir. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı küresel sistemin güvenlik, gıda ve enerji sütunlarını sarsmıştır."

Savaşın olumsuz etkilerine, tüm dünyada rekor kıran enflasyon oranları başta olmak üzere pek çok alanda şahit olduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhurbaşkanı olarak en başından beri savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmayacağını ifade ettim. Adil barışın ancak diyalogla tesis edileceğini dile getirdim. Akan kanı durdurmak ve çatışmaları sonlandırmak için ilk günden itibaren gerek ikili düzeyde gerekse diğer seviyelerde samimiyetle çaba harcadık. Girişimlerimiz neticesinde İstanbul'da başlatılan müzakere süreci, barış görüşmeleri bakımından halen en muteber çerçeveyi oluşturuyor. Tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördük. Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile görüşmelerimizi bu yönde sürdürüyor, inşallah önce ateşkesi ardından da bölgemizde kalıcı barışı sağlamayı ümit ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin diğer sektörlerdeki başarılarının yanı sıra bugün savunma sanayisi alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir ülke konumuna geldiğini dile getirdi.

Türkmen gazı açıklaması

Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkmen gazının naklinin çalışmasına başlamalıyız" dedi. (AA)