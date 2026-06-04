Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz işsizlik verilerini değerlendirdi: Refahı kalıcı yükseltmeyi hedefliyoruz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜİK'in açıkladığı nisan ayı iş gücü verilerini değerlendirdi. İşsizlik oranının tek haneli seviyelerde kalmaya devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, uygulanan ekonomi politikalarının istihdam piyasasına olumlu yansıdığını belirtti.

İşsizlik oranının 36 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğine dikkat çeken Yılmaz, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalar sayesinde işsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürmektedir. 2026 yılı Nisan ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,2 ile tek haneli rakamlardaki seyrini 36’ncı aya taşımıştır" ifadelerini kullandı.

Genç ve kadın işsizliğinde gerileme

Genç ve kadın istihdamındaki gelişmelere de değinen Yılmaz, "Gençlerde işsizlik oranı geçen senenin aynı ayına göre 1,4 puan; kadınlarda ise 0,6 puan azalarak sırasıyla yüzde 14,5 ve yüzde 11 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Jeopolitik risklere karşı koordineli adımlar

Bölgede yaşanan jeopolitik gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini belirten Yılmaz, "Bölgemizde yaşanan jeopolitik gerginliklerin makroekonomik dengeler ve reel ekonomimiz üzerindeki geçici etkilerini sınırlamak için kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi bölgesel üretim üssü yapma hedefi

Yılmaz, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uyum sağlayacak reformların sürdüğünü belirterek, Türkiye'nin üretim ve yatırım üssü olma hedefini koruduğunu ifade etti. Açıklamasında, "Küresel üretim ve ticaret ağlarındaki dönüşümün sunduğu fırsatlardan etkili şekilde yararlanarak Türkiye’yi üretimde ve yatırımda bölgesel merkez konumuna taşımayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sürdürülebilir büyüme ve refah vurgusu

Sürdürülebilir büyüme ve refah artışına odaklandıklarını kaydeden Yılmaz, "Makroekonomik istikrarı güçlendiren, üretim ve ihracatta katma değeri artıran ve ülkemizin küresel ticaret içindeki konumunu ileriye taşıyan politikalarla; sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi, ekonomik dayanıklılığı artırmayı ve vatandaşlarımızın refahını kalıcı biçimde yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.