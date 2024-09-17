Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyon yüzde 40'ın altına inecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun hazirandan itibaren düşüş eğilimine girdiğini belirterek, "İnşallah bu eğilim devam edecek. Eylül ayı enflasyonu açıklandığında göreceğiz ki 40'lı rakamlara inmiş olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nın düzenlediği "Türkiye Buluşmaları" programında enflasyon ve ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.
Yılmaz, enflasyonun haziran ayından itibaren düşüş eğiliminde olduğunu belirterek, eylül ayında enflasyonun yüzde 50'nin altına inerek 40'lı rakamları göreceğini söyledi.
Orta vadeli programda yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 41,5 olduğunu vurgulayan Yılmaz, 2026'da enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Ekonomi politikalarına değinen Yılmaz, ülkenin risk priminde düşüş yaşandığını ve bu sayede dış borçlanma maliyetlerinin azaldığını belirtti.
Ayrıca bitme aşamasındaki projelere öncelik verdiklerini ve ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyütmeyi amaçladıklarını dile getirdi.