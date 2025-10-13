Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan cari denge değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) tarafından açıklanan ağustos ayı cari denge verilerine ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz, yaptığı değerlendirmede, cari işlemler dengesindeki olumlu seyrin dezenflasyon sürecine katkı sağladığını belirtti.

Cari denge tarihi seviyede fazla verdi

Yılmaz, küresel ticaretteki belirsizliklerin arttığı bir dönemde dış ticaret açığında yaşanan iyileşme ve hizmet gelirlerindeki artışla birlikte cari dengenin ağustos ayında 5,5 milyar dolar ile tarihi seviyede fazla verdiğini vurguladı. Yıllıklandırılmış cari açığın ise aynı ay itibarıyla 18,3 milyar dolara gerilediğini kaydetti.

Açıklamasında, yıl sonu itibarıyla cari açığın millî gelire oranının Orta Vadeli Program (OVP) tahminleriyle uyumlu gerçekleşmesini beklediklerini belirten Yılmaz, ödemeler dengesinin dış finansman, döviz kuru ve rezervler açısından enflasyonu destekleyici rolünü sürdürmesinin beklendiğini ifade etti.

Yılmaz, "Azalan cari açık ve risk primlerinde düşüş, dış borçlanma ihtiyacını miktar olarak azaltmakta, kamu ve özel kesim için oran olarak borçlanma maliyetlerini düşürmektedir" dedi.

"Ekonomimizin direncini artırmayı amaçlıyoruz"

Cari dengedeki kazanımların kalıcı hale getirilmesi hedefini vurgulayan Yılmaz, "Sürdürülebilir cari denge ile dış finansman ihtiyacını azaltmayı, güçlenen makro finansal istikrarımız ile ekonomimizin direncini artırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yapısal reform adımları sayesinde cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmeyi amaçladığını belirterek, verimlilik artışlarını merkeze alan bir büyüme modeliyle vatandaşların refahını kalıcı biçimde yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi.