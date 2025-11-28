Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan işsizlik değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı işsizlik rakamlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Yılmaz, işgücü piyasasında gözlenen güçlü görünümün devam ettiğini belirterek, işsizlik oranının 30 aydır tek haneli seviyelerde seyretmesinin ekonomiye olan güveni pekiştirdiğini ifade etti.

İşsizlik oranı bir önceki aya göre hafif geriledi

Ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilen kişi sayısı ise 185 bin kişi artışla 32,8 milyon kişiye yaklaştı.

Gençler ve kadınlara yönelik istihdam teşviklerinin etkisine dikkat çeken Yılmaz, hükümetin kapsayıcı kalkınma hedefleri doğrultusunda kadınların iş hayatına erişimini kolaylaştıran, gençlerin eğitimden işe geçişini hızlandıran ve atıl işgücünü azaltan politikaların sürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin 2025 itibarıyla yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmesinin beklendiğini hatırlatan Yılmaz, "Bu konumunun sürdürülebilir kılınması doğrultusunda beşerî sermayemizin nitelik ve beceri düzeyinin güçlendirilmesi ve işgücü verimliliğinin yükseltilmesine yönelik politikaları hayata geçirirken emek yoğun sektörlerde istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

2028'de işsizlik oranı hedefi yüzde 7,8

Yılmaz, üç yıllık dönemde işgücüne katılım artışıyla birlikte yıllık ortalama 842 bin kişilik istihdam artışı beklediklerini, işsizlik oranının da kademeli şekilde gerileyerek 2028'de yüzde 7,8 seviyesine inmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Dezenflasyon programıyla uyumlu, sürdürülebilir ve istihdam dostu bir büyüme patikası izlediklerini vurgulayan Yılmaz, "Alım gücünü yükseltmeyi ve gelir dağılımımızı iyileştirmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.