Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay EYT için tarih verdi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin tarih verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı açıklamada, "EYT ile ilgili sorunu söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak" dedi.

Meclis tatile girdiği için EYT düzenlemesi en erken 3 Ocak Salı gününden itibaren görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan EYT'yle ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada, "2023’e bu konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız" demişti.