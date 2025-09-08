Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ENAG'a enflasyon tepkisi: Algıları çarpıttılar

Ekonomide 3 yıllık yol haritası niteliğindeki OVP'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hedefinde bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu "ENAG" vardı.

Daha önce karamsarlık yaydıkları gerekçesiyle bazı ekonomistleri eleştiren Yılmaz, bu defa da "algıları çarpıttılar" diyerek ENAG'a tepki gösterdi.

"Tek hedef dezenflasyon olsa enflasyonu hızlı düşürebilirsiniz ancak böyle olursa toplum büyük bedel öder, bir bütünlük içinde kademeli olarak bunu yapmak zorundasınız" diyen Yılmaz, enflasyonda beklentilerin önemli olduğunu ancak beklentilerin arzu ettiğikleri kadar düşmediğini ifade etti.

"Denetime açık olmayan istatistiklerle algıları çarpıttılar"

Bu noktada ENAG'ı suçlayan Cevdet Yılmaz, şunları söyledi:

"Burada da algı çarpıtması oluşturan istatistiki hiçbir temeli olmayan ENAG adı verilen bir şey var. TÜİK'i 'niye şunu açıklamadı' diye suçluyorlar? ENAG'ın hangi yöntemle enflasyonu hesapladığını kim biliyor? Uluslararası kritere dayanmayan, denetime açık olmayan istatistiklerle algıları çarpıttılar. Beklentileri daha yukarıda oluşturma yönünde etkide bulundular.

TÜİK'i eleştirebilirsiniz ama TÜİK sonuçta bir kamu kurumu. Ne yaptığı belli, veri seti belli. Bunların hiçbirinin belli olmadığı, şeffaf olmayan ve her türlü manipülasyona açık yöntemle toplumun algıları çarpıtılıyor."