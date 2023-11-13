Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Bir hub ekonomisi yarattık

İspanya İşverenler Örgütleri Konfederasyonunun (CEOE) Madrid'deki merkez binasında, "Türkiye Dayanıklı Yatırım Ortağınız" başlıklı bir tanıtım yapan Dağlıoğlu, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda gerçekleştirdiği reformlarla güçlü ve istikrarlı bir büyüme yakaladığını ve çok yüksek verimliliği olan bir ekonomiye sahip olduğunu söyledi.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin küresel ekonomik krizleri başarıyla aştığını, dijitalleşme ve sürdürülebilirlikte büyük adımlar attığını vurgulayarak, pazar farklılığı, jeostratejik konumu, güçlü altyapısı ve yetenekli iş gücü ile Türkiye pazarının hem bölgesinde hem de dünyanın geri kalanında öne çıktığını dile getirdi.

"Türkiye'de yatırım yapan şirketler için farklı bileşenlerin bir araya geldiği bir hub ekonomisi yarattık." diyen Dağlıoğlu, 600'den fazla uluslararası şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğinin altını çizdi.

Dağlıoğlu, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefi olan Türkiye'nin 2028'de ihracat hedefinin 400 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Dağlıoğlu, çevre, yeşil enerji, yenilenebilir enerji, dijitalleşme, yüksek teknoloji ve hizmet sektöründe İspanyolları yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet etti.

CEOE Uluslararası İlişkiler Başkanı Blanco: "Bizim için Türkiye, kesinlikle stratejik bir pazar"

CEOE Uluslararası İlişkiler Başkanı Marta Blanco da "Bizim için Türkiye, kesinlikle stratejik bir pazar. Öncelikli stratejik konumu, Asya ve Orta Doğu ülkeleriyle yakın işbirliği, yatırım fırsatları, ülkedeki sürdürülebilir ekonomik büyüme gibi çok farklı nedenlerden Türkiye çok önemli." ifadesini kullandı.

İspanyol yatırımcıların, Türkiye'deki yeni fırsatları bulması ve buna odaklanması gerektiğini kaydeden Blanco, 70'den fazla İspanyol yatırım şirketinin Türkiye'de aktif ve yapıcı bir şekilde çalıştığını aktardı.

BBVA Üst Düzey Yöneticisi Onur Genç de "Türkiye'de yatırım olanaklarından konuşurken, genel perspektifle bakmamız, çevresindeki gelişmeleri ve dış etkenleri de değerlendirmemiz gerekir." dedi.

Genç, "tüm küresel belirsizliklere rağmen Türkiye ve İspanya'nın ekonomik büyüme verileriyle ve kapasiteleriyle yatırım yapanlar için kazançlı ülkeler" olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Türkiye ve İspanya'nın her alanda, çok yönlü ve kuvvetli ilişkiler içinde olduğunu vurguladı.

Türkiye ve İspanya'nın birçok alanda ortak stratejik bakışa sahip olduğunu aktaran Ezberci, Türkiye'nin AB'ye katılımının hem Avrupa hem de Türkiye için büyük önem taşıdığını en iyi anlayan ülkelerden birinin İspanya olduğunu kaydetti.