Cumhurbaşkanlığı'ndan Singapur'da yatırım toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin dünyanın farklı noktalarında düzenlediği Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları devam ediyor.

Singapur’da dün akşam düzenlenem resepsiyona Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli, Phillip Capital CEO’su Linus Lim ve Enterprise Singapur Kıdemli Direktörü Clarence Hoe ile Singapur’u temsilen bürokratlar ve iş dünyasının önemli temsilcileri katıldı.

'Fırsatları yakından takip ediyoruz'

Phillip Capital'in CEO’su Linus Lim, 2012'de satın almayla girdikleri Türkiye pazarında istikrarlı şekilde büyümelerini sürdürdüklerini, finansal hizmetlerin yanı sıra sigortacılık ve reasürans ile portföy yönetimi iştirakleriyle 11 kentte 16 şube ve 500’e yakın personelle hizmet vermeye devam ettiklerini vurguladı.

Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle düzenlenen etkinliğin son derece yerinde bir inisiyatif olduğunu belirten Lim, İstanbul’un küresel bir finans merkezi olma vizyonunu ve fırsatları yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

'Türk şirketleriyle yakın işbirliği' mesajı

Enterprise Singapur Kıta Amerikası ve Avrupa’dan Sorumlu Kıdemli Direktörü Clarence Hoe, "Enterprise Singapore olarak, Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını kutlayan Türkiye'yi tebrik etmek isteriz. Bugün, Türkiye’nin gösterdiği olağanüstü ilerlemenin anılması ve kutlanması gereken önemli bir gündür. Singapur ve Türkiye, yıllar boyunca güçlü ikili ekonomik ilişkilere sahip oldular. Bundan sonra da Enterprise Singapore olarak özellikle ticaret, altyapı, inovasyon ve teknoloji alanlarında karşılıklı büyümeyi teşvik etmek için Türk şirket ve kurumlarıyla daha da yakın işbirliği yapmayı sabırsızlıkla beklemekteyiz" dedi.

Singapurlu şirketlere davet

Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli, Türkiye ve Singapur'un bölgelerindeki merkezi konumları itibarıyla birbirlerinin doğal bölgesel ortağı olduklarını belirtti.

Büyükelçi Gönenli, Türkiye’nin ikinci 100 yılına adım attığı dönemde iki ülke arasında, ekonomik ve ticari anlamda birbirini tamamlayan önceliklerin ve güçlü bir işbirliği zemininin bulunduğuna işaret ederek Singapurlu şirketleri Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaya davet etti.

Büyükelçi Gonenli, Dağlıoğlu’nun Singapur‘u ziyaretinin bu konudaki güçlü irademizin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Singapur’un doğrudan yatırımı 11 milyar dolar

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, büyükelçiliklerin ev sahipliğinde düzenledikleri yatırımcı resepsiyonlarına Çin'in ardından Singapur'la devam ettiklerini söyledi.

Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Singapur merkezli yatırımcıların Türkiye’de lojistik, enerji, madencilik, gıda, teknoloji girişimleri, finansal hizmetler, turizm ve gayrimenkul yatırımlarına odaklandığını görüyoruz. 2022 sonu itibariyle Singapur’un ülkemizdeki uluslararası doğrudan yatırım stoku yaklaşık 11 milyar dolar seviyesinde. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak en önem verdiğimiz başlıklardan biri teknoloji girişimlerimizin sermaye ile buluşması. Singapur’un da bu alanda dikkat çeken bir konumu var. Singapur merkezli girişim sermayesi fonlarının Dream Games, Peak, Insider gibi milyar dolar değerlemeye ulaşan girişimlerimize yatırım yaptığını hatırlatmak isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başladığımız Türkiye Yüzyılı’nda, Temasek ve GIC gibi devlet fonlarına, aile ofislerine ve Asya merkezli çok uluslu şirketlere ev sahipliği yapan Singapur’dan daha fazla yatırım çekme hedefindeyiz."