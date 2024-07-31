'Daha rekabetçi bir ekonomik merkez haline gelmek istiyoruz'

Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Doğmuş, MERYAD’ın Mersin’de faaliyet gösteren ve bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayan iş insanlarını bir araya getiren sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösterdiğini belirtti. Doğmuş, MERYAD’ın kurulduğu günden bugüne kadar Mersin’in ekonomik potansiyelini geliştirmek, yatırım ortamını iyileştirmek ve iş dünyasının sorunlarına çözüm üretmek amacı ile dernek bünyesindeki iş insanlarından ve akademisyenlerin oluşturduğu bilim kurulu üyelerinden de destek alarak bilimin süzgecinden geçmiş bir dizi projeler üzerinde çalışmalar yürüttüğünü anlattı. Doğmuş, yaptıkları çalışmalarla Mersin’in ve Çukurova bölgesinin Türkiye ve dünya çapında daha rekabetçi bir ekonomik merkez haline gelmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

“Çukurova Entegre EndüstriSanayive Teknoloji Bölgeleri Projesi’ni sunduk”

Bilimsel temele dayalı projelerle firmalara şirket içi eğitimler ve seminerler verdiklerini aktaran Coşkun Doğmuş, aynı zamanda yatırımcı buluşmaları ve sosyal sorumluluk projeleri ile bölgenin ekonomik kalkınmasına destek olduklarını anlattı. Mersin’e, depremden sonra ilginin daha çok arttığına ve çok hızlı bir şekilde göç aldığına dikkat çeken Doğmuş, yeni gelişen bu olaylara uygun olarak çalışma stratejilerini yeniden belirlediklerini ifade etti. Bugüne kadar Çukurova’yı Adana ve Mersin’i bir bütün olarak gördüklerini söyleyen Doğmuş, “Kümeleşmiş organize sanayi bölgeleri statüsünde Çukurova (Mersin-Adana) Entegre Endüstri-Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri Projesi’ni ilgili makamlar ve Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’ne sunduk” diye konuştu.

“Dijital Mersin Projesi ile dijitalleşme ve yalın üretim eğitimleri verdik”

Mersin’de bilişim sektörünün gelişmesine öncülük etmek için Dijital Mersin Projesi’ni, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bilişim Köyleri Vizyon Projesi adı altında imzaladıklarını aktaran Coşkun Doğmuş, bu projeye uygun olarak proje ekibinin, üyelerinin ve Mersin’de faaliyet gösteren firmaların dijitalleşmesi ve yalın üretime geçmesi için eğitimler verdiğinden söz etti.

“Denizcilik ve tarım sektörü için çeşitli çalışmalar yaptık”

BM’nin 2021-2030 yılları arasını Uluslararası Okyanus Bilimleri On Yılını ilan ettiğine atıfta bulunan Coşkun Doğmuş, MERYAD’ın da buna istinaden, Mersin’de deniz ve denizciliğin tanınması ve deniz ekonomisinin gelişmesi için Mavi Ekonomi Mersin Projesi’ni hazırladıklarını anlattı. Tarım sektörü için de bir dizi çalışma gerçekleştirdiklerinden bahseden Doğmuş, yan tarımda yeşil dönüşümün başlangıcı olan zararlılar ile mücadelede, Biyolojik ve Biyoteknik mücadelede faydalı böcek üretimi ve Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelede kısır böcek üretimi projelerine destek verdiklerini dile getirdi.