Dahilde işleme izinlerine ek süre

22 Ocak 2019

Ticaret Bakanlığınca, dahilde işleme izin belgeleri ve dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvurularında düzenlemeye gidildi. Konuya ilişkin değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğdeki bu değişiklikten önce düzenlenmiş, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri ve dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş dahilde işleme izin belgelerine ya da dahilde işleme izinlerine, 3 ay içinde Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla belge ya da iznin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.

Kaynak: AA