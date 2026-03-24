DAİB Başkanı Madırlı: Hedef, Doğu Anadolu’da ihracatın tabana yayılması

Doğu Anadolu’da ihra­catın tabana yayılma­sı için yeni bir dönemin kapısı açılıyor. Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (DAİB) Baş­kan Adayı Ömer Madırlı, “Do­ğu Anadolu’nun güçlü ihracat potansiyelini daha etkin kulla­narak ihracatı tabana yayma­yı ve ihracatçı firma sayısını yüzde 50 artırmayı hedefliyo­ruz. Bölgedeki üretim gücünü harekete geçirerek ihracat kül­türünü güçlendirmeyi öncelik­lerimiz arasına alıyoruz” dedi. Doğu Anadolu’nun üretim gü­cüne dikkat çeken Madırlı, Er­zurum’dan Iğdır’a, Van’dan Ela­zığ’a kadar geniş bir coğrafyada önemli bir potansiyel bulundu­ğunu belirterek, bu potansiye­lin henüz tam anlamıyla değer­lendirilemediğini dile getirdi.

Doğu Anadolu İhracatçı Bir­likleri’nde (DAİB) seçim sü­reci yaklaşırken, 11 Nisan’da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde başkan adaylığını açıklayan Ömer Madırlı, bölge­nin ihracat potansiyelini hare­kete geçirmeye yönelik projele­rini paylaştı.

‘Potansiyel var ancak yeterince kullanılmıyor’

Bölgedeki üreticilerin önem­li bir kısmının ihracat süreçle­rine yeterince hâkim olmadı­ğını vurgulayan Madırlı, ihra­cat kültürünün geliştirilmesini öncelikli hedefleri arasında ko­numlandırdıklarını söyledi. Türkiye’nin ilk ihracatçı birlik­lerinden birinin 1937 yılında Erzurum’da kurulmuş olması­nın, bölgenin tarihsel olarak da güçlü bir ihracat geçmişine sa­hip olduğunun göstergesi oldu­ğunu belirten Madırlı, “1937 yı­lında Atatürk tarafından kuru­lan Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği bunun en önemli göster­gesi. Böyle bir geçmişe sahip bir bölgenin bugün ihracatta daha güçlü olması gerekiyor.” dedi.

İhracatçı sayısında yüzde 50 artış hedefi

DAİB bünyesinde yaklaşık 2 bin 300 üye bulunduğunu ve yıl­lık ihracatın 3 milyar dolar se­viyesinde olduğunu ifade eden Madırlı, yeni dönemde hem ih­racat hacmini hem de ihracat­çı sayısını artırmaya odaklana­caklarını söyledi.

Bu yıl için ihracat hedefini 3 milyar 250 milyon dolar olarak belirlediklerini aktaran Madır­lı, yüzde 8-10 bandında bir bü­yüme öngördüklerini dile getir­di. İhracatın firmalar için ulaşı­labilir bir süreç olduğuna dikkat çeken Madırlı, şu değerlendir­mede bulundu:

“İhracat aslında sanıldığı ka­dar zor değil. Biz düzenleyece­ğimiz eğitimlerle ve uygulamalı çalışmalarla firmalarımıza bu süreci anlatacağız. Firmaları­mızın bunu gözünde büyütme­mesi gerekiyor. İhracatın tadını alan firma devamını getirir.”

Turizm ile ticaret entegre edilecek

Bölgenin turizm potansiye­lini ticari faaliyetlerle birleş­tirmeyi planladıklarını belir­ten Madırlı, özellikle kış turiz­mi merkezlerinin bu noktada önemli bir avantaj sunduğunu ifade etti.

Yabancı alıcıların ticaret he­yetleri kapsamında bölgeye davet edilmesiyle hem turizm hem de ticaretin birlikte geliş­tirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Madırlı, bu mode­lin Doğu Anadolu’nun ekono­mik dinamizmini artıracağını belirtti.