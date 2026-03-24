DAİB Başkanı Madırlı: Hedef, Doğu Anadolu’da ihracatın tabana yayılması

DAİB Başkan Adayı Ömer Madırlı, ihracatçı sayısını yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini duyurdu. Bölgenin üretim gücünü harekete geçirmeyi amaçlayan Madırlı, eğitim, dijitalleşme ve yeni pazar odaklı projelerle ihracatın tabana yayılacağını vurguladı.

Doğu Anadolu’da ihra­catın tabana yayılma­sı için yeni bir dönemin kapısı açılıyor. Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (DAİB) Baş­kan Adayı Ömer Madırlı, “Do­ğu Anadolu’nun güçlü ihracat potansiyelini daha etkin kulla­narak ihracatı tabana yayma­yı ve ihracatçı firma sayısını yüzde 50 artırmayı hedefliyo­ruz. Bölgedeki üretim gücünü harekete geçirerek ihracat kül­türünü güçlendirmeyi öncelik­lerimiz arasına alıyoruz” dedi. Doğu Anadolu’nun üretim gü­cüne dikkat çeken Madırlı, Er­zurum’dan Iğdır’a, Van’dan Ela­zığ’a kadar geniş bir coğrafyada önemli bir potansiyel bulundu­ğunu belirterek, bu potansiye­lin henüz tam anlamıyla değer­lendirilemediğini dile getirdi.

Doğu Anadolu İhracatçı Bir­likleri’nde (DAİB) seçim sü­reci yaklaşırken, 11 Nisan’da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde başkan adaylığını açıklayan Ömer Madırlı, bölge­nin ihracat potansiyelini hare­kete geçirmeye yönelik projele­rini paylaştı.

‘Potansiyel var ancak yeterince kullanılmıyor’

Bölgedeki üreticilerin önem­li bir kısmının ihracat süreçle­rine yeterince hâkim olmadı­ğını vurgulayan Madırlı, ihra­cat kültürünün geliştirilmesini öncelikli hedefleri arasında ko­numlandırdıklarını söyledi. Türkiye’nin ilk ihracatçı birlik­lerinden birinin 1937 yılında Erzurum’da kurulmuş olması­nın, bölgenin tarihsel olarak da güçlü bir ihracat geçmişine sa­hip olduğunun göstergesi oldu­ğunu belirten Madırlı, “1937 yı­lında Atatürk tarafından kuru­lan Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği bunun en önemli göster­gesi. Böyle bir geçmişe sahip bir bölgenin bugün ihracatta daha güçlü olması gerekiyor.” dedi.

İhracatçı sayısında yüzde 50 artış hedefi

DAİB bünyesinde yaklaşık 2 bin 300 üye bulunduğunu ve yıl­lık ihracatın 3 milyar dolar se­viyesinde olduğunu ifade eden Madırlı, yeni dönemde hem ih­racat hacmini hem de ihracat­çı sayısını artırmaya odaklana­caklarını söyledi.

Bu yıl için ihracat hedefini 3 milyar 250 milyon dolar olarak belirlediklerini aktaran Madır­lı, yüzde 8-10 bandında bir bü­yüme öngördüklerini dile getir­di. İhracatın firmalar için ulaşı­labilir bir süreç olduğuna dikkat çeken Madırlı, şu değerlendir­mede bulundu:

“İhracat aslında sanıldığı ka­dar zor değil. Biz düzenleyece­ğimiz eğitimlerle ve uygulamalı çalışmalarla firmalarımıza bu süreci anlatacağız. Firmaları­mızın bunu gözünde büyütme­mesi gerekiyor. İhracatın tadını alan firma devamını getirir.”

Turizm ile ticaret entegre edilecek

Bölgenin turizm potansiye­lini ticari faaliyetlerle birleş­tirmeyi planladıklarını belir­ten Madırlı, özellikle kış turiz­mi merkezlerinin bu noktada önemli bir avantaj sunduğunu ifade etti.

Yabancı alıcıların ticaret he­yetleri kapsamında bölgeye davet edilmesiyle hem turizm hem de ticaretin birlikte geliş­tirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Madırlı, bu mode­lin Doğu Anadolu’nun ekono­mik dinamizmini artıracağını belirtti.

