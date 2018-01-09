Dakika başına 6,7 bin TL vergi kaybı önlendi!

09 Ocak 2018

HAKAN GÜLDAĞ

Türkiye’ye kaçak yollardan sokulan eşyanın yakalanma oranında geçen yıl yüzde 30 artış sağlandı. Dakikada 4 bin 715 liralık kaçak eşya yakalandı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, geçen yılın toplamında yakalanan kaçak eşya miktarının 2.5 milyar lirayı bulduğunu belirtti. Bakanın verdiği bilgiye göre, yakalanıp piyasaya girmesi engellenen kaçak ürünler vasıtasıyla 3.5 milyar liralık vergi kaçağı da önlenmiş oldu. Kaçak ile mücadelede önemli başarılar sağlandığına dikkat çeken Bakan Tüfenkci, sigarada kaçak oranının 4 yılda yüzde 21’den yüzde 8.5’e indiğini vurguladı. Bülent Tüfenkci, geçen yıl yakalanan kaçak ürünlerde miktar ve parasal değer açısından sigaranın ilk sırada yer aldığını kaydetti.

Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin bir grup ekonomi gazetecisine açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, piyasadaki kaçak sigara oranının yıllar itibariyle düşüş gösterdiğini vurguladı. Bakan Tüfenkci özetle şu bilgileri verdi:

■ Kaçak sigara oranı 2014 yılında yüzde 21 düzeyindeydi. 2015 ve 2016’da bu oran yüzde 13’e indi. Geçen yıl ise yüzde 8.5’e kadar düşürdük. Bu oran dünyada yüzde 10 düzeyinde. Böylece kaçak sigara oranını dünya ortalamasının da altına çekmiş olduk.

■ 2.5 milyar lira değerinde kaçak mal yakalandı. Çeşitli kuruyemişlerden vergisi yüksek kimi kumaşlara pek çok kaçağın önüne geçildi. Buna karşılık kaçırılması önlenen vergi tutarı ise 3.5 milyar lirayı buldu. Tabii, kaçırılması önlenen verginin, yakalanan ürünlerin değerinden yüksek oluşunun nedeni var. Sigaranın üzerindeki vergi, çıplak değerinden oldukça yüksek. O nedenle 2.5 milyar liralık kaçak mal yakalanmasıyla kaçırılması önlenen vergi en az 3.5 milyar lira tutuyor.

Sigara üreticilerinin, ‘açık tütün’ ve ‘sarma sigara’ yönündeki şikayetlerini ve devletin bu alandan vergi kayıplarını hatırlattığımızda Bakan Tüfenkci, “Tütün üreticisini de mağdur etmek istemiyoruz. Ancak biliyorsunuz sarma sigara kağıdına bir düzenleme yapıldı. Şimdi tanesi ortalama 4.5 liraya geliyor. Meselenin sağlıklı bir çözümü için tütün üreticisinin kooperatifleşmesi ve sigara üreticileriyle uzun soluklu sözleşmeler yapması için çaba gösteriyoruz” dedi.

Dedektif köpekler çok işe yaradı

Sorular üzerine kaçak eşya yakalamada sağlanan başarının nedenlerine de değinen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Denetimleri artırdık, özellikle uyuşturucuda dedektif köpekler çok etkili oldu. Gerçekten ciddi işe yarıyorlar. Ama en önemlisi teknolojiyi çok yoğun kullanır hale geldik” dedi.

PERBİS ile 1.7 milyar liralık gider ortadan kalkacak

Perakende ticaret sektörüne “tek kapı”dan hizmet vermek üzere “Perakende Bilgi Sistemi”ni (PERBİS) kurmak için çalışmalara başladıklarını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

■ Şu anda perakende işletmeler noter, sicil müdürlükleri, bankalar başta olmak üzere 20 kuruma bizzat gidiyor. PERBİS’le bu bitecek, tek noktada işlem olacak. İşletme kuruluş maliyeti 5 bin 700-10 bin 200 lira arasında değişiyor. Toplam 1.7 milyar lirayı bulan gider ortadan kalkacak.

■ İşletmelerin kuruluş aşamasındaki işlemlerde 317 belge isteniyor. Halen mevzuattan kalkmış olan 37 belge “teamül böyle” denilerek isteniyor. Hepsi elektronik ortamda çözülecek. Bu sayede, 195 milyon kağıt tasarruf edilecek. Bu miktar yılda 1400 ağaca denk geliyor.

■ İşlemler için kamu yılda 4.3 milyon adam/gün, başvuranlar da 7.9 milyon adam/gün zaman harcıyor. PERBİS ile yılda 12 milyon adam/gün işgücü tasarrufu sağlanacak. Maliyetten tasarruf da 2.5 milyar lirayı bulacak. Pilot uygulama 2019’da başlayacak.

Reklam Kurulu'na başvurular beş binin üzerine çıktı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin ekonomi gazetecileriyle yaptığı sohbete Tüketicinin Korunması Genel Müdürü Ahmet Erdal da eşlik etti. Genel Müdür Ahmet Erdal başkanı olduğu Reklam Kurulu’yla ilgili bir sunum yaptı. Reklam Kurulu’nun üye yapısı ve çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi paylaşan Ahmet Erdal, kurulun 2017’’deki faaliyetlerini de özetledi. Erdal’ın verdiği bilgilere göre;

■ 2017’de Reklam Kurulu’na 5 bin 20 başvuru oldu. 10 yıl önce 2007’de başvuru sayısı 1834 idi. Yıllar içinde başvuru sayısında ciddi bir artış görülüyor. 2016’dan itibaren ise başvuru sayısı yıllık 5 binin üzerine çıktı.

■ Gıda sektörü şikayet rekoru kırdı. 2017 yılında 1913 başvuru gıda sektöründe yapılırken ikinci sırada 944 başvuru ile kozmetik ve temizlik ürünleri yer aldı. 812 başvurunun yapıldığı sağlık sektörü ise Reklam Kurulu Başkanlığı’na en çok başvurunun yapıldığı üçüncü sektör oldu.

■ Başta aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar olmak üzere geçen yıl verilen idari para cezası 11.7 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. 2017’de uygulanan idari para cezalarında gıda sektörü 2.7 milyon lira ile ilk sırada yer alırken, sağlık sektörü 2.6 milyon lira ve iletişim hizmetleri 1.7 milyon lira ile bu sektörü izledi.

AB’den daha fazla eroin ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadelede de önemli başarılar elde edildiğini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “2017 yılında gümrüklerimizde yakalanan uyuşturucu miktarı da 8 kat arttı. Geçen yıl Avrupa Birliği ülkelerinin toplamından fazla eroin ele geçirdik” bilgisini paylaştı.

E-ticarete ‘güven damgası’ geliyor!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son dönemde hızla yaygınlaşan e-ticarete ilişkin yaptıkları çalışmaları da anlattı.

“Elektronik ticaretler ilgili istatistiki bilgi yok” diyen Bakan Tüfenkci, “Konuşulanlara bakarsanız, Türkiye’de elektronik ortamda yürüyen ticaretin hacmi 70 milyar lira. Bankalar Birliği’nden edinilen bilgilere göre, kredi kartı kayıtlarında ise 17-20 milyar lira görünüyor. Bu konuda yeni bir uygulama başlattık. E-ticaret yapanlara bilgilerini, künyelerini bildirme zorunluluğu 4 Aralık 2017’de başladı” açıklamasında bulundu. Şu ana kadar 14 bin işletmenin bu yükümlülüğü yerine getirdiğini belirten Bakan Tüfenkci, “Bilgilerini bakanlığımızla paylaşmayanlara 20 bin liraya kadar para cezası kesileceğini” vurguladı. Elektronik ticarette tüketiciyi aldatanlara ilişkin haberleri anımsatmamız üzerine, bu alanda güvenin sağlanması için yeni planlanan uygulamaya ilişkin şu bilgiyi paylaştı: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) bir ‘Güven Damgası’ mekanizması oluşturuyoruz. Belirli kriterlere uyanlar elektronik ticarette o damgayı kullanacak.” Hazırlıkların son aşamada olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, ‘güven damgası’ uygulamasının bu ay başlayacağını da açıkladı.

Tüketici avukatlık ücretinin %12’sini verecek

Tüketicinin korunmasına dönük iyileştirmelere geçen yıl özel bir ağırlık verdiklerini dile getiren Bakan Tüfenkçi, konuyla ilgili şu örneği verdi: “Barolar Birliği ile anlaştık. Avukatlar, tüketici sorunlarıyla ilgili danışmanlık ücretini, normal ücretin yüzde 12’si seviyesinde tutacak. Yani, tüketici sorunu danışıldığında örneğin avukatlık ücreti 1000 lira ise, bu miktarı değil 120 lira talep edecek.”