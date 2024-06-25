Dalaman Havalimanı 5 ayda 1 milyon 192 bin yolcuya hizmet verdi

Muğla’nın ilk uluslararası havalimanı olarak 1976 yılında inşaatına başlanan, 1981 yılında uluslararası hizmete açılan Dalaman Havalimanı 2024 yılında 11 bin 756 uçak trafiğine ve 1 milyon 192 bin 282 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından 5 ayda taşınan yük miktarı ise 13 bin 216 ton. Dalaman Havalimanı Mayıs ayında 5 bin 022 uçak trafiği ile birlikte 597 bin 983 yolcuya hizmet verirken, Mayıs ayında taşınan yük miktarı 7 bin 576 ton olarak kayıtlara geçti.