Danimarka'ya havlu ihracatı yüzde 121 arttı

07 Ekim 2017

İlk defa geçen yıl Ekonomi Bakanlığının UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projesi kapsamında Danimarka ve İsveç’te yeni pazar arayışına giren Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) üyesi havlu üreticilerinin çabaları sonuç vermeye başladı.

Geçen yıl 9 firmanın katılımıyla Danimarka ve İsveç’te kümelenme projesi kapsamında, bu ülkelerdeki firmalarla görüşerek ürünlerini tanıtan DENİB üyesi firmalar, bu yıl yine Danimarka ve İsveç'e çıkarma yaptı.

DENİB üyesi 9 ev tekstli firması, 11 farklı Danimarka firmasıyla kümelenme projesi kapsamında Kopenhag'da bir araya geldi.

Denizli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Memişoğlu, görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Raflarda yer alabilmek için yerel tedarikçileri ziyaret etmek ve onlarla toplantılar yapmak, onlara ürünlerimizi göstermek ve ürünlerimizi satmak istiyoruz. Başarılı bir seyahat oldu. Arkadaşlarımızın gülen yüzleri bize bunu söylüyor" diye konuştu.

İhracat arttı

Kopenhag Ticaret Başmüşaviri Emine Şendil de geçen yıl gerçekleşen programın ardından Danimarka’ya havlu ihracatından büyük artış olduğunu belirterek, "Danimarka'ya yönelik ihracatımızın havlular kısmına baktığımızda, bir önceki yıla göre bu yılın 9 ayında yüzde 121’lik bir artış olduğunu görüyoruz. Bu da bu tür heyetlerin ne kadar etkili olduğunun bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Global Design firması sahibi Jan Helmer Freij, daha önce çalıştığı firmalar aracılığıyla Türkiye ile ticaret yaptığını anlatırken, şu görüşleri dile getirdi:

"Türkiye’deki üreticilerle çok iyi ilişkilerim var. Bugün burada bulunmamın nedenlerinden birisi de bu. Bugün ev tekstili konusunda usta üreticiler bulmak için de buradayım. Ev tekstiline artan talebe karşı, firmamı geleceğe yönelik daha güçlü hazırlamak istiyorum. Ürünlerin kalitesi çok yüksek ve çok güzel görünüyor. Ürün yelpazelerinin geniş olması da çok iyi, bizim işimize yarayacağını düşünüyorum."

Türk firmaları, yarın da İsveç’in başkenti Stockholm kentinde İsveçli firmalarla bir araya gelecek.

Kaynak: AA