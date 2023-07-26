Darphane 2023'ün ilk altı ayında hiç 5 kuruş ve 1 kuruş basmadı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, yılın ilk altı ayındaki madeni para basım istatistiklerini açıkladı.

Rapora göre bu yıl 206 milyon 77 bin 100 adet 1 lira, 68 milyon 134 bin 500 adet 50 kuruş basıldı. İlk altı ayda tedavüle verilen 25 kuruş sayısı 28 milyon 680 bin; 10 kuruş sayısı ise 31 milyon 500 bin olarak kayda geçti.

Bu yıl 1 lira ile 50, 25 ve 10 kuruşlardan toplamda 334 milyon 391 bin 600 adet basıldı.

Buna karşın 2023'te hiç 5 kuruş ve 1 kuruş tedavüle verilmedi. Nisan ayında da 25 kuruş basılmadı.

Geçen yıl 854 milyon 13 bin 500 adet madeni para tedavüle verilmişti. 2022'de yalnızca ocak ayında hiç 5 kuruş; ocak, şubat, ekim ve kasım aylarında ise 1 kuruş tedavüle verilmemişti.

Yalnızca 1 TL ve 50 kuruş arttı

2018'den 2022'ye kadar geçen beş yılda yalnızca 1 TL ile 50 kuruşun basım adedi arttı.

2018'de 265 milyon 375 bin basılan 1 TL, son beş yılda sırasıyla sırasıyla 296.285.000, 353.646.000, 413.549.998 ve 433.556.000 adet basıldı.

50 kuruşun basım adedi 2018'de 120.070.500'ken, sırasıyla 116.555.000, 151.115.000, 151.852.500 ve 158.028.500 oldu.

5 kuruş ve 1 kuruşta dikkat çeken düşüş

2021 yılında 160.836.000 adet basılan 5 kuruş, 2022'de yüzde 62,55 azalışla 60.230.000 adet basıldı. 1 kuruş ise 2021'de 18.720.000 adet basılırken, 2022'de 4.733.000 adete inerek yüzde 75'lik gerileme kaydetmiş oldu.