Darphane'nin altınları Borsa İstanbul'a geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (Darphane) tarafından ihraç edilen Darphane Altın Sertifikası da bu amaçla, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen gong töreniyle ALTIN.S1 kodu ile Emtia Pazarı'nda işlem görmeye başladı. Törene Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Uğur Boğday, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ve Darphane çalışanları katıldı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman törende yaptığı konuşmada, “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz fiziki altına dayalı Darphane Sertifikalarını halka arz yolu ile ihraç edecek ve bu sertifikalar Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacaktır” ifadesini kullandı.

“Altın Türk yatırımcısı için önemli yatırım aracı”

Altının, Türk yatırımcısı için çok önemli bir yatırım aracı olduğuna dikkati çeken Zaman, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bununla beraber (altın) çoğunlukla kökeni ithal bir yatırım aracı noktasındadır. Bu nedenle amacımız büyük ilgi gören bu yatırım aracını mümkün olduğu kadar menkulleştirerek, ekonomiye katkısını daha yüksek hale getirmektir.”

Zaman, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün bundan sonra da yeni ve inovatif ürünler geliştirmeyi sürdüreceğini ifade ederek, “Önümüzdeki günlerde Darphane’nin yeni inovatif ürünlerle, özellikle altına dayalı yeni ürünlerle yakın bir sürede tekrar karşınıza çıkacağını biliyorum” şeklinde konuştu.



Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin de konuşmasında, “Darphane, geçmişten gelen misyonunu kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir. Dünyada; İngiltere, Avusturya, Kanada gibi önemli darphanelerin uygulamakta olduğu, Borsada darphane sertifikalı altın satışı uygulamasını Borsa İstanbul’da Darphanenin yeni bir ürünü olarak size sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Şahin, Darphane Altın Sertifikası’na ilişkin olarak, şunları kaydetti:

“İlk etapta 5 ton olmak üzere, 995 saflıkta, 500 milyon adet sertifikayı Borsa İstanbul da yatırımcıların işlem yapabilmeleri için arz ediyoruz. Yatırımcılar, Borsa İstanbul da oluşan emtia pazarında sahip oldukları altının alım satımını yapabileceği gibi istedikleri zaman da sahip oldukları sertifikaları fiziki altına dönüştürüp Darphane’den alabilecekler. Böylece yatırım amacı olarak kullanılan altın, yatırımcısına istediği zaman alma satma ve fiziki olarak tekrar sahiplenme imkanı verecektir. Yatırımcılar, Darphane Altın Sertifikası projesi sayesinde fiziki alım satıma kıyasla Borsa İstanbul Pay Piyasasında hızlı nakde dönüşüm, alım-satım fiyat farkının düşük olması, çalınma riskinin olmaması ve bununla birlikte vergi muafiyeti gibi önemli avantajlara sahip olacaktır.”



Altın sertifikasından elde edilecek kazançlar için stopaj oranı sıfır

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun ise konuşmasında altın sertifikasının avantajlarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Yatırımcılarımız, pay piyasasında hisse senedini alıp sattıkları gibi, altın sertifikasını da alıp satabilecekler. Yatırımcılarımız altın sertifikasının karşılığı olan altınların saklama maliyetlerine katlanmayacaklar. Çünkü altınlar Darphane tarafından saklanacaktır. İsterlerse altın sertifikasının karşılığı olan altınları Darphaneden fiziken teslim alabileceklerdir. Altın sertifikası, 1 gram altının yüzde biri değerinde, yani küçük parçalar halinde alınıp satılabildiği için her bütçeye uygun bir üründür. Altın sertifikasından elde edilecek kazançlar için stopaj oranı sıfırdır.”

Ergun, bu ürünün yatırımcılar tarafından yüksek bir ilgi görmesini beklediklerini belirterek, “Diğer emtiaları da borsamıza kazandırarak finansal ürün çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz” dedi.