Davos'ta yapılan anket: CEO'ların 'resesyon' korkusu

Küresel piyasalar, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nu takip ediyor. Forum, resesyon kötümserliği gölgesinde başladı.

PWC'nin 4 bin 410 CEO'nun katıldığı ve Ekim-Kasım aylarında düzenlediği anketin sonucu forumda açıklandı.

Anket sonuçlarına göre CEO'ların yüzde 73'ü küresel ekonomik büyümenin 12 ay içinde daralacağı görüşünde.

Anket sonucu, 2011'den bu yana en kötümser sonuç olma özelliği taşıyor. Forum tarafından açıklanan ve başekonomistlerin katıldığı bir başka ankette de resesyon beklentisinin ağır bastığı bildirildi. Ekonomistlerin yüzde 18'inin küresel büyümede daralmanın "son derece mümkün" olduğunu düşündüğü ifade edildi.