Decathlon’dan Hindistan hamlesi

Fransız spor perakendecisi Decathlon, Hindistan’da 2030 yılına kadar 2 bin 500 yeni çalışan alacağını ve toplam 100 milyon Euro yatırım yapacağını açıkladı. Decathlon Hindistan CEO’su Sankar Chatterjee, ülkenin hızla büyüyen spor pazarı nedeniyle stratejik önemde olduğunu vurguladı.

Şirket, Hindistan’da premium ürünlere odaklanmak yerine uygun fiyat ve ölçek ekonomisiyle büyümeyi hedefliyor. Chatterjee, sporla ilgilenen nüfusun 2018’de yüzde 5 iken bugün yüzde 12’ye yükseldiğini, aktif yaşam ve yoga gibi alanlara ilginin satışları desteklediğini söyledi.

Yüzde 60’ını yerel kaynaklardan tedarik ediyor

Decathlon, Hindistan’da sattığı ürünlerin yüzde 60’ını yerel kaynaklardan tedarik ediyor. Bu oranı beş yıl içinde yüzde 80’e çıkarmayı hedefleyen şirket, dolaylı istihdamı 2030’a kadar 300 bin kişiye ulaştırmayı planlıyor. Halihazırda 136 mağazada 5 binden fazla kişiyi doğrudan istihdam ediyor.

Şirket, yedi şehirde iki saat içinde teslimat sunan “quick commerce” hizmetini başlattı. Ayrıca Blinkit gibi ortaklarla 10 dakikalık teslimat modellerini devreye alarak dijital satış kanallarını güçlendiriyor.