DEİK 4. Ticari Diplomasi Ödülleri sahiplerini buldu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İş Konseyleri 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu’nu 14 Ocak 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

151 İş Konseyinin faaliyetlerinin görüşüldüğü Genel Kurulun ardından bu yıl dördüncüsü düzenlenen DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni ise Türk iş dünyasının ticari diplomasi sanatkarlarını bir araya getirdi.

Türkiye’nin ihracatına ve dış ticaretine katkılarından dolayı DEİK ailesine ve İş Konseylerine teşekkür eden Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şunları söyledi:

“- İhracatımızı artırmak, sanayimizin rekabetçiliğini güçlendirmek ve ülkemize yabancı sermaya çekmek üzere çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz ve özel sektörümüz ile birlikte çalışıyoruz. Bu çerçevede devletler arası diplomasi alanının tamamlayıcı gücü olarak DEİK gibi özel sektör öncülüğünde ilerleyen çözüm odaklı mekanizmaların önemli bir rolü bulunuyor.

- DEİK çatısı altında İş Konseylerimiz ve iş insanlarımız; yeşil ekonomiye, yenilenebilir enerjiye, start-up faaliyetlerine ve e-ticarete yönelik birçok ülkenin iş çevreleri ile özel sektör kuruluşlarıyla yaptığı çalışmaları, iş dünyamızı küresel ekonomideki dönüşüme hazırlaması açısından çok kıymetli buluyoruz.

- DEİK, dünyanın hemen her ülkesindeki mutahap kuruluşlarıyla tesis ettiği İş Konseyi platformları ve güçlü kurumsal iletişim kapasitesiyle, iş dünyamızın küresel pazarlara açılmasında önemli bir kaldıraç olduğunu bu kritik zamanlarda bir kez daha gösterdi.

- DEİK ailesi, Türk iş dünyamıza küresel ölçekli yol gösterme görevini sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı olarak DEİK ile yakın iş birliğimizin ve ortak çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını hep birlikte görüyoruz.

- 2022 yılında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Pakistan, Sırbistan, Çekya Fransa ve Birleşik Krallık ile gerçekleştirdiğimiz İş Forumu, İş Konseyi ve Yuvarlak Masa Toplantıları Bakanlığımız ile DEİK’in ortak faaliyetlerinden sadece birkaçı. 2023 yılında da DEİK ile ortak ticari diplomasi faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

- DEİK İş Konseyi Başkanlarımızın bir ticaret elçisi anlayışı ve sorumluluğuyla Türk iş dünyasını temsil etmeye devam edeceklerine yürekten inanıyor, ödül alan iş insanlarımızı kutluyorum.”

Olpak: “254 milyar dolarlık ihracatımızın 250 milyar dolarını DEİK İş Konseylerimizin faaliyet gösterdiği ülkelere gerçekleştirdik”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’in 151 İş Konseyi ile ihracat ailesine verdiği desteğe dikkat çeken DEİK Başkanı Nail Olpak ise şunları söyledi:

“- 1923 yılında 50 milyon dolar ihracat ile başladı ihracat yolculuğumuz. 1984 yılında ilk defa 7 milyar doları gördük. Dışa açılma politikasıyla ekonomimiz güçlenmeye ve kazan-kazan ilkesiyle ilişkiler gelişmeye başladı.

- Bu süreç, yeni ihtiyaç ve yapılanmaları da beraberinde getirdi. Bunlardan birisi de şu an tüm dünyaya yayılmış 151 İş Konseyiyle Türkiye’nin Ticari Diplomasi’sini yürüten DEİK oldu. DEİK’in ticari diplomasi faaliyetlerinin artmasıyla Dış ekonomik ilişkilerimiz de önemli bir ivme yakaladı. O günden bu yana, ülkemizin dış ekonomik ilişkilerini daha iyi bir noktaya taşımak için tüm gücümüzle yol alıyoruz.

- 2022 yılında düzenlediğimiz etkinliklerle en çok ticaret yaptığımız ülkeleri kıyasladığımızda aralarında ciddi bir örtüşme olduğunu görüyoruz. En çok ticari diplomasi etkinliği düzenlediğimiz 11 ülke, aynı zamanda en çok dış ticaret hacmimiz olan ülkeler. Bir diğer sonuç ise toplam ihracatımızla İş Konseyimiz olan ülkelere yaptığımız ihracatı karşılaştırdığımızda ortaya çıkıyor.

- 2022 yılındaki 254 milyar dolar ihracatımızın 250 milyar dolarını İş Konseyimiz olan ülkelere yapmışız. Bu da DEİK olarak, İş Konseylerimizin ihracat ailesine verdiği desteğin anlamını gösteriyor.”

Olpak: “DEİK iş dünyamız için bir nehir gibi ve debisi yüksek”

2022 yılında gerçekleştirdikleri 1800 etkinlik ile Türk iş dünyasına ticari diplomasi alanında küresel ölçekli değer kattıklarını ifade eden Olpak, “DEİK nehrinin debisi yüksek. Geçen yıldan bu yana 1800’ün üzerinde etkinlik yaptık. Ticari Diplomasi misyonumuzu ve küresel networkümüzü Türkiye'nin dijital teknoloji firmalarıyla buluşturmak için Dijital Teknolojiler İş Konseyimizi kurduk. Paraguay, Uruguay, Liberya, Botsvana ve Dijital İş Konseyleri’nin kuruluşuyla İş Konseyi sayımız 151’e ulaştı. Yakında, Esvatini Krallığı ve Brunei İş Konseylerini de ailemize katacağız. İş Konseylerimizle daha verimli çalışmak ve temsil kabiliyeti daha iyi bir ortamda yeni bir enerji yakalamak için yeni merkezimize taşındık. Geçtiğimiz günlerde de, üyelerimizin nabzını daha iyi tutmak için Üye Memnuniyet Anketimizi yaptık ve ne mutlu ki anketimize katılan üyelerimizin memnuniyetini yüzde 81 olarak tespit ettik. Sonuçlar bize daha da gayretle çalışmamız için ekstra motivasyon verdi.” dedi.

DEİK’in Türkiye’nin ticari diplomasi çalışmalarını gerçekleştirmek için dünyanın her bölgesinde ayrı amaç ve gündem ile çalıştığını dile getiren Olpak, “İş gündemimizde öncelikle, açık verdiğimiz dış ticaretimizi dengelememiz gereken bölgelerin başında Asya Pasifik geliyor. Geleneksel pazarlarımıza ilave olarak, uzak ülkelerin de temel ihracat hedefimiz olması için, geçen yıl Ticaret Bakanlığımız Uzak Ülkeler Stratejisi ve Eylem Planını hazırladı. Çoğu Asya ve Amerika’da, bir kısmı da Afrika kıtasında yer alan 18 ülkeye ihracatımızın artırılması için daha fazla çalışacağız. Avrupa’yı daha yakından izlemeye devam edeceğiz. Dış ticaretimizin yüzde 50’sinden fazlasını yaptığımız ortağımızın ticari sağlığı önemli. Kuzey Amerika da daha çok çalışacağımız bölgelerden. Afrika Kıtası ticaret ve yatırım fırsatları büyük olan bölgemiz. Bu yıl 13 Ekim’de Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğinde dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu (TABEF) ile 54 Afrika ülkesinden iş dünyası temsilcilerini yeni hedefler için bir araya getireceğiz. İlişkilerimizin düzeldiği Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile kopmasa da durağan devam eden Mısır ile dış ticaretimiz, hem kayıpların telafisi, hem de yeni fırsatlar olarak önümüzde. 15-16 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştireceğimiz Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı ile de diasporamızın önemli isimlerini ülkemizde buluşturacağız. Bir yandan da bir veri merkezi gibi stratejik çalışmalar yapmak önceliğimiz. Son olarak ‘Türkiye’nin Startup Ekosistemi ve AB-Türkiye İş Birliği Yolları’ raporumuzu yayınladık. DEİK Ailemizin tüm fertlerine ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyor, Ticari Diplomasi Ödülü alan İş Konseylerimizi de gönülden tebrik ediyorum.” şeklinde ifade etti.

Ödüller sahiplerini buldu

DEİK çatısı altında faaliyet gösteren İş Konseyleri, DEİK 4. Ticari Diplomasi Ödülleri ile 6 kategoride belirlenen toplam 12 ödül ile taçlandırıldı. DEİK İş Konseylerinin ticari diplomasi ödülleri T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve DEİK Başkanı Nail Olpak tarafından takdim edildi.

Kaynak Geliştirme kategorisinde; A grubu ülkelerde DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi-TAİK, B-C grubu ülkelerde ise DEİK/Türkiye-Senegal İş Konseyi ödüle layık görüldü.

Üye İlişkileri kategorisinde; A grubu ülkelerde DEİK/Türkiye-Özbekistan İş Konseyi,

B-C grubu ülkelerde ise DEİK/Türkiye-Mısır İş Konseyi ödüle layık görüldü.

Medya Görünürlüğü kategorisinde; A grubu ülkelerde DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi,

B-C grubu ülkelerde ise DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi ödüle layık görüldü.

Networking kategorisinde; A grubunda DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi,

B-C grubu ülkelerde ise DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi ödüle layık görüldü.

Diaspora kategorisinde; A grubu ülkelerde DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi,

B-C grubu ülkelerde ise DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi ödüle layık görüldü.

Üstün Performans kategorisinde; A grubu ülkelerde DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi,

B-C grubu ülkelerde ise DEİK/Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi ödüle layık görüldü.